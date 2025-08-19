Indira o ljetu, beauty ritualima i bivšem suprugu: 'Pobjednički tim se ne mijenja'

Pjevačica Indira Levak (51), poznata po zaraznoj energiji na pozornici, i ovog ljeta ne posustaje. Za odmor, priznaje, nema mjesta – njezin raspored nastupa je krcat, a ona uživa u svakom trenutku provedenom pred publikom. Na poslovnom planu sve ide glatko, a s bivšim suprugom, poduzetnikom Miroslavom Levakom, i nakon razvoda održava korektne odnose te nastavljaju poslovnu suradnju. U razgovoru nam je otkrila kako se priprema za ljetne nastupe, što joj je važno u njezi kože i kako balansira između privatnog i poslovnog života.

Na pozornici ste uvijek energični. Kako se nosite s ljetnim vrućinama tijekom nastupa?

Da, na pozornici sam uvijek energična takva sam bila i kao dijete od najranije dobi. Uvijek nestašna, živahna i po nekad spremna na nepodopštine. Ta energija s kojom sam se rodila sa mnom putuje kroz život i danas, s njom se rodiš ili ne! Zahvalna sam Bogu na tom daru jer baš to trebam u svom poslu kojim se bavim. A s vrućinama se nosim na razne načine, pijem puno tekućine, pazim da oblačim prozračne kostime, a ima tu i staža. Navikla je ova "tetka" na izazove koje donose ljetni nastupi (smijeh). Publika mora uživati i kad ja "ne uživam" znojim se, vruće mi je i teško dišem na pozornici, ali ja sam tu za njih i oni moraju dobiti ono po što su došli - dobru zabavu koju ja najbolje radim (smijeh).

Koji su vaši top 3 proizvoda za njegu lica tijekom ljeta?

• Zaštitni faktor – što veći, to bolji.

• Hidratantna krema – obavezna.

• Maske za lice – vraćaju balans i hidrataciju.

Prije svega, najvažnije mi je temeljito očistiti lice. Mlijeko za čišćenje i losion jednako su važni ljeti kao i zimi, pogotovo nakon scenske šminke. Nema boljeg osjećaja od čistog lica nakon koncerta.

Imate li neki poseban ritual prije nastupa?

Prije nastupa mi treba samo mojih 20-30 minuta da budem u miru sama sa sobom, da se psihički pripremim za svaki nastup bio on pred 200 ljudi ili 20.000 tisuća. U tih pola sata prođem cijeli koncert sama sa sobom tako još dodatno ojačam svoje samopouzdanje koje je i onako beskonačno. Važno mi je da sam taj dan se naspavala, da sam pojela kvalitetne obroke, da imam dovoljno vode na pozornici i onda publika dobije pravu Indiru i nastupe za pamćenje. Moram još napomenuti da je jako važno kako se odnosim prema sebi i u svakodnevnom životu, uzimam vitamine, minerale i sve potrebne suplemente koje mi je preporučio po meni jedan od najvećih stručnjaka iz tog područja, Miro. On osim što je manager vodi i brigu da zdravo živim, hvala Mirek.

Što vam je must-have u torbi ili koferu na ljetnim turnejama?

U mojim koferima ima svega: od šminke, cipela, fena, šampona, vitamina, make-upa, scenske i sportske garderobe... Od štikle do tenisice. U torbi su mi uvijek: telefon, kartice, voda i ruž za usne — i to bez obzira na godišnje doba.

Koliko vremena trošite na pripremu za ljetne nastupe?

I ljeti i zimi trošim jednako vremena. Priprema kože se razlikuje, ali zato imam tim profesionalaca iz poliklinike koji brinu o tome. Nakon njihove pripreme sve ide lako. Na pozornici moraš biti njegovan, dotjeran i obučen za show. To je poštovanje prema publici koja je izdvojila vrijeme i novac da te vidi i čuje. Volim se spremati polako i u miru, ali ako zatreba, mogu biti gotova za 10 minuta. Iskustvo radi svoje spremam se za stage skoro svaki vikend već 30 godina.

Jeste li već uspjeli otići na more ili vas tek čeka odmor?

Ništa od mora, ljeto je radno do kraja. More vidim samo kad dolazim na tonsku probu, nastup ili u vožnji prema pozornici.

Ali ne žalim se, moja najveća sreća je publika. Živim za koncerte, za ljude, za energiju koju dijelimo. Sad je sezona ljetnih zabava i glazbe, uživam u svakom trenutku. Radna je i jesen, posebno me veseli koncert 13.9. na Zagrebačkom Velesajmu kad u okviru Fair Festa nastupam uz svjetski poznati Scooter. Veliki sam fan, jedva čekam nastup i vesele me sve pripreme oko toga. Vidimo se 13.9. u Zagrebu.

Naći će se vremena i za more. Kad sezona završi, pobjeći ću negdje, napuniti baterije i pripremiti se za zimu, advent i blagdanske nastupe.

Kako izgleda vaš idealan ljetni dan bez obaveza?

Rijetko kad ga imam, ali kad uhvatim slobodan trenutak moj odmor izgleda ovako: tišina, priroda i dom.

Buđenje, kavica i duga šetnja s mojom stafordicom Blue. Obožavamo duge šetnje kroz šumu, travnjake, prirodu. Navečer volim mirnu večeru i korejske serije.

Ljeto je radno – kako punite baterije između nastupa?

Radim punom parom. Toliko je prekrasnih mjesta, ljudi i emocija. Zahvalna sam publici koja pjeva sa mnom i stare i nove pjesme. Srce mi je puno jer ste zavoljeli i moju novu pjesmu "Nema dilema" — pjevamo je zajedno cijelo ljeto.

U pauzama se najviše veselim kući. Tamo punim baterije mir, tišina, šetnje sa psom, dobra serija. To me vraća u balans.

Prošle godine prošli ste kroz razvod, ali i dalje surađujete s Miroslavom. Kako ste se nosili s javnim interesom i kakav je vaš odnos danas?

Samo ću reći Miroslav i ja smo tijekom svih ovih godina izgradili jednu sinergiju u poslu, on odlično radi svoj posao, možda i najbolje jer je uistinu snalažljiv, taktičan i ljudi ga vole na terenu jer ima dobru komunikaciju s klijentima. Tu smo sjajan tim i tako će ostati jer pobjednički tim se ne mijenja (smijeh).

