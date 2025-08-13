SIMONA FISTRIĆ /

Gdje je danas prva ljubav Nike Kranjčara? Ljubila je odvjetnika pa nestala iz javnog života

Nakon razvoda, Simona je uplovila u novu ljubavnu priču s odvjetnikom Ivanom Štambukom

13.8.2025.
14:35
Hot.hr
Niko Kranjčar, bivši hrvatski nogometni reprezentativac i miljenik žena, danas slavi 41. rođendan. Iako danas uživa u sretnoj vezi s glumicom Zrinkom Cvitešić (46), Niko iza sebe ima jedan brak koji je godinama punio naslovnice.

Brak sa Simonom Fistrić

Prije Zrinke, Kranjčar je bio u braku sa Simonom Fistrić (46), s kojom se upoznao 2004. godine. Njihova ljubavna priča započela je brzo, a šest godina razlike u godinama nikada im nije predstavljalo problem. Vjenčali su se 2008. godine u crkvi Sv. Ivana Krstitelja na Novoj Vesi - mjestu koje je za njih imalo posebno značenje jer su se ondje vjenčali i njihovi roditelji.

Kako su se upoznali, otkrila je Kranjčarova prijateljica svojedobno za Jutarnji list, prisjećajući se da bi Niko znao reći: "Evo moje buduće žene" kad bi ugledao Simonu kako ulazi u klub. 

Godine 2010. dobili su kćer Loree, no brak nije potrajao, razveli su se 2012. godine. Ipak, ostali su u dobrim odnosima, ponajprije zbog zajedničkog odgoja kćeri.

''Ljubav se ne može planirati. Ona dolazi kad joj se najmanje nadamo. A to je, između ostalog i jedna od njezinih ljepota'', rekla je tada Simona za Story.

Nakon razvoda, Simona je uplovila u novu ljubavnu priču s odvjetnikom Ivanom Štambukom. Upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, a nedugo zatim započeli romantičnu vezu. Javnost ih je imala priliku vidjeti kako šetaju zagrebačkim ulicama držeći se za ruke. Ipak, nije poznato jesu li još uvijek zajedno.

