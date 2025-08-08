Povećala stražnjicu pa preminula: Mnogi se opraštaju od mlade zvijezde OnlyFansa
Smrt mlade porno glumice šokirala je njezine obožavatelje
Američka porno glumica Lina Bina (24), široj javnosti poznata pod umjetničkim imenom Miss John Dough preminula je nakon komplikacija povezanih s krvnim ugrušcima u srcu i vratu. Prema pisanju portala HypeFresh, zdravstveni problemi pojavili su se nakon njezine treće operacije povećanja stražnjice.
Tužnu vijest potvrdila je njezina sestra Moni, emotivnom porukom na društvenim mrežama: "Ne mogu vjerovati da te više nema, sestrice. Probudila sam se jutros nadajući se da je sve bila samo noćna mora", napisala je. Od Line se oprostila i njezina prijateljica Coco Bliss, koja je uz zajedničku snimku iz kluba poručila: "Počivaj u miru, draga. Napustila si nas prerano."
Lina je popularnost je stekla objavljujući sadržaj za odrasle na platformi OnlyFans, a bila je aktivna i na društvenoj mreži X gdje je također dijelila eksplicitne materijale.
