Povećala stražnjicu pa preminula: Mnogi se opraštaju od mlade zvijezde OnlyFansa

Američka porno glumica Lina Bina (24), široj javnosti poznata pod umjetničkim imenom Miss John Dough preminula je nakon komplikacija povezanih s krvnim ugrušcima u srcu i vratu. Prema pisanju portala HypeFresh, zdravstveni problemi pojavili su se nakon njezine treće operacije povećanja stražnjice.

Tužnu vijest potvrdila je njezina sestra Moni, emotivnom porukom na društvenim mrežama: "Ne mogu vjerovati da te više nema, sestrice. Probudila sam se jutros nadajući se da je sve bila samo noćna mora", napisala je. Od Line se oprostila i njezina prijateljica Coco Bliss, koja je uz zajedničku snimku iz kluba poručila: "Počivaj u miru, draga. Napustila si nas prerano."

Foto: Instagram/Screenshot

Lina je popularnost je stekla objavljujući sadržaj za odrasle na platformi OnlyFans, a bila je aktivna i na društvenoj mreži X gdje je također dijelila eksplicitne materijale.

