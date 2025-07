Bivši suprug nekadašnje OnlyFans zvijezde otkrio tajnu njezina uspjeha: 'Ova stvar je izdvaja...'

Bivša zvijezda OnlyFansa Bonnie Blue (26) i njezin bivši suprug Oliver Davidson razgovarali su o njezinoj karijeri u industriji za odrasle.

U dokumentarcu 1,000 Men and Me: The Bonnie Blue Story, koji je 29. srpnja prikazan na britanskom Channel 4, Davidson je otkrio tajnu njezina uspjeha. “Bonnie stvarno ima dobar odnos s fanovima,” rekao je. “Većina ljudi u industriji za odrasle djeluje nedostupno. Nikada ih nećeš sresti ili snimati s njima. Bonnie, međutim, objavljuje svoju lokaciju pa fanovi mogu stvarno snimati s njom.” Davidson je dodao da se industrija pornografije dugo nije mijenjala, ali da je Bonnie to promijenila. Bonnie je poznata po tome što je u siječnju postavila svjetski rekord tvrdeći da je u 12 sati spavala s 1.057 muškaraca.

U dokumentarcu je ispričala da je s Davidsonom počela vezu kad je imala oko 14 ili 15 godina. “Vjenčali smo se vrlo mladi, na maloj, intimnoj ceremoniji, ništa veliko ili ekstravagantno,” rekla je. Nakon vjenčanja preselili su se u Australiju, a godinu dana kasnije uslijedio je preokret pri čemu je svatko krenuo svojim putem.

Foto:

Iako više nisu zajedno, Davidson i dalje podržava svoju bivšu suprugu u njezinoj karijeri. Naime, Bonnie je nedavno dobila zabranu korišetenja OnlyFansa nakon što je najavila kontroverzni “petting zoo” projekt, pa je prešla na platformu Fansly. Taj projekt trebao je predstavljati kontroverzan seksualni događaj u kojem bi fanovi mogli imati blisku i osobnu interakciju s njom. “Ollie me jako podržavao, dao mi je samopouzdanje za OnlyFans,” rekla je Bonnie. “Nije to bilo zato što me je htio ‘dijeliti’, nego jer je želio da budem sretna i da imam kontrolu nad svojim životom. A naravno, i zarada je bila dobra.”

Nakon prekida, bivša OnlyFans zvijezda je rekla da trenutno ne izlazi na spojeve. “Uzeli smo pauzu,” izjavila je za britanski The Times. “Bili smo dugo zajedno i sada mi je u redu biti sama. Bit će teško kad budem opet spremna za vezu zbog posla kojim se bavim. Neki odnosi koje imam nisu kao između dečka i cure, nego su samo poslovi”. zaključila je.

POGLEDAJTE VIDEO: Glumila s Pernarom u porniću pa za Direkt otkrila je li bolji političar ili porno glumac