FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ODUZIMA DAH /

Zvali su je 'najzgodnijom tenisačicom': Plavuša koja je zaludjela svijet izgleda bolje nego ikad

Zvali su je 'najzgodnijom tenisačicom': Plavuša koja je zaludjela svijet izgleda bolje nego ikad
Foto: MIGUEL MEDINA/AFP/Profimedia
Rođena 25. veljače 1994. u Montrealu, Eugenie Bouchard tenis je počela igrati već s pet godina. Kao juniorka osvojila je Wimbledon 2012., a samo dvije godine kasnije ostvarila je sezonu iz snova.
1 /24
VOYO logo

Nekadašnja kanadska teniska zvijezda Eugenie Bouchard ponovno je u središtu pozornosti, ovoga puta zbog ljubavnog života. Nakon što je ovogodišnji Wimbledon pratila kao televizijska komentatorica BBC-ja, 32-godišnjakinja je sada snimljena na romantičnom odmoru uz jezero Como u Italiji s novim dečkom Ianom Hathawayem, jednim od suosnivača OpenAI-ja. Bouchard je godinama slovila za jednu od najatraktivnijih tenisačica svijeta, a osim sportskih uspjeha, često je punila naslovnice i zbog privatnog života te glamuroznih javnih pojavljivanja.

15.7.2026.
16:58
Hot.hr
Robert O'neil/SplashNews.com/Splash/Profimedia
Eugenie BouchardTenisačica
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija