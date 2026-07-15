Zvali su je 'najzgodnijom tenisačicom': Plavuša koja je zaludjela svijet izgleda bolje nego ikad

Nekadašnja kanadska teniska zvijezda Eugenie Bouchard ponovno je u središtu pozornosti, ovoga puta zbog ljubavnog života. Nakon što je ovogodišnji Wimbledon pratila kao televizijska komentatorica BBC-ja, 32-godišnjakinja je sada snimljena na romantičnom odmoru uz jezero Como u Italiji s novim dečkom Ianom Hathawayem, jednim od suosnivača OpenAI-ja. Bouchard je godinama slovila za jednu od najatraktivnijih tenisačica svijeta, a osim sportskih uspjeha, često je punila naslovnice i zbog privatnog života te glamuroznih javnih pojavljivanja.