Ella Dvornik obratila se pratiteljima za pomoć: 'Nemam više snage...'

Domaća influencerica Ella Dvornik (34) redovito putem društvenih mreža očarava senzualnim izdanjima, ali voli dijeliti i brojne anegdote iz svakodnevnog života. Kći preminulog glazbenika Dine Dvornika ovaj je put zatražila pratitelje za pomoć, s obzirom na to da ne zna kako iskoristiti vrijeme bez kćerkica Balie Dee (7) i Lumi Wren (5) koje su trenutno na odmoru s ocem Charlesom Pearcom (47). Ellini fanovi pohrlili su u komentare s idejama, a najčešće su predlagali odlazak na put s njenim misterioznim muškarcem.

"Trebam vašu pomoć. Nemam više snage donositi odluke, a imam puno ideja! Curke imaju ljetne praznike s tatom od sutra i ja imam 12 dana koje moram nekako popuniti. Ne stanu mi sve opcije koje su mi u glavi, pa sam stavila anketu na story - vi odlučite umjesto mene. Meni će tri dana proći u razmišljanju, a i lakše mi vas je optužiti ako bude loše", napisala je uz fotografiju s plaže.

Brojni su joj obožavatelji predlagali da sa sobom povede takozvanog "Meštra", zagonetnog muškarca o kojem je pričala na društvenim mrežama, pa čak i podijelila nekoliko fotografija. Dosad se nije saznalo o kome je riječ, a Ella je jednom prilikom otkrila da još uvijek nisu u službenoj vezi.

"Idi za njima troje i provedite se kao ludo kao luda obitelj", "Ostani na toj ležaljci narednih 12 dana i povremeno zaroni", "Idi negdje gdje nisi bila, s Meštrom naravno", "Malta s dečkom", pisali su obožavatelji.

"Nije mi dečko, ali mu je Malta broj jedan na listi", odgovorila je Ella.

Inače, Ella je nedavno otkrila da na svakom putovanju majci Danijeli Dvornik (58) donese porculansku šalicu i to vintage primjerke iz 19. i 20. stoljeća. Na ideju je došla prisjećajući se kako je njezina mama uvijek pila kavu iz posebnih šalica, nikad iz običnih bijelih.

Podsjetimo, 2023. godine došlo je do kraha njenog braka s britanskim poduzetnikom Charlesom Pearcom. Par se razišao nakon gotovo deset godina provedenih zajedno, od čega su četiri godine bili u braku.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li konačno došlo vrijeme za iskrenost o plastičnim operacijama? Ella Dvornik otvorila dušu za Direkt