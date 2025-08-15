Ella Dvornik javila se s misterioznim partnerom: 'Pozdrav od Meštra i mene'

Nakon što su se počela širiti nagađanja o njezinoj novoj romansi, hrvatska influencerica Ella Dvornik (34) oglasila se na društvenim mrežama i podijelila sretne trenutke s misterioznim muškarcem kojeg naziva "Meštar". Iako njegovo pravo ime ostaje tajna, mnogi su počeli spekulirati da bi on mogao biti zagrebački reper Marin Hučić, poznat kao Geralt iz Rivije.

Reper je nedavno objavio na svom Instagramu da je "singl – neoženjen" i da trenutačno nije u vezi, što je samo podgrijalo nagađanja. Ella, koja je trenutačno na putovanju, odlučila je odgovoriti na glasine uz opušteni post: "Pozdrav od Meštra i mene, kod vas su vijesti vruće, a kod mene pileća krilca. Što ima kod vas? Što ćete raditi sa svojim Meštrićima ovog vikenda?", uz nekoliko sretnih fotografija.

Nedavno je Ella uživala u odmoru u Egiptu, gdje je objavila sliku u zagrljaju svog misterioznog pratitelja, no pažljivo je izrezala njegovu glavu sa slike, ostavljajući njegov identitet nepoznatim. U komentarima su se pratitelji zabavljali nagađanjima o tome tko bi mogao biti "Nepoznati". Kasnije je ta objava uklonjena.

Foto: Instagram

Inače, Ella se još uvijek nalazi u procesu razvoda od biznismena Charlesa Pearcea. U nedavnom postu ispričala je kako je postupak trajao već tri godine i još uvijek nije došlo do rješenja: "Na ročišta idem od 2022. godine. Sad je 2025. Bit će skoro 2026. i još uvijek ništa nismo riješili. Izgubit ću strpljenje!".

POGLEDAJTE VIDEO: Totalna eskalacija prosvjeda: Lete jaja, dimne bombe, žestoki sukobi prosvjednika i policije