Hrvatski redatelj među pobjednicima: Ovo su dobitnici Europskih filmskih nagrada u Berlinu

Berlin je i ove godine dočekao najbolje europske filmaše. Europska filmska nagrada, priznanje koje dodjeljuje Europska filmska akademija, po 38. put nagradilo je najbolje iz europske produkcije, a razloga za slavlje imala je i Hrvatska. Naime, hrvatski redatelj Igor Bezinović osvojio je Europsku filmsku nagradu za najbolji dokumentarni film s filmom Fiume O Morte!

“Htio bih pozdraviti sve Riječane koji gledaju. Nagradu posvećujem Rijeci”, kazao je Bezinović, koji je istaknuo i studentske prosvjede protiv militarizacije u Njemačkoj.

Sentimentalna vrijednost dominirala

Europsku filmsku nagradu za najbolji film osvojila je norveška drama Sentimentalna vrijednost, a njezin redatelj Joachim Trier ujedno je osvojio i nagradu za najboljeg redatelja. Također, Sentimentalna vrijednost osvojila je i nagradu za najbolji scenarij.

Drugu Europsku filmsku nagradu za umjetničko dostignuće primila je talijanska redateljica Alice Rohrwacher, dok su Renate Reinsve i Stellan Skarsgård primili nagrade za najbolju glumicu, odnosno, najboljeg glumca.

Nagrada mlade publike pripala talijanskoj redateljici

Europsku filmsku nagradu za najbolji dugometražni animirani film pripala je francuskom ZF filmu Arco redatelja Uga Bienvenua, neobičnoj priči o dječaku Arcu koji živi u 2932. godini te uz pomoć vremenskog stroja dolazi u 2075. gdje upoznaje djevojčicu Iris.

Prix FIPRESCI (Europsko otkriće) dodjeljuje se za najbolji europski debitantski film, a ove godine odnijela ju je portugalska redateljica Laura Carreira s filmom On Falling. Nagradu mlade publike odnijela je pak talijanska redateljica Greta Scarano s filmom Siblings.