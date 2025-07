Dean Dvornik pričao nam je o životu u Americi: 'Odmorim se tek kad odem voziti kamion'

Brat neprežaljenog Dine Dvornika, Dean Dvornik (62) godinama živi na relaciji Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država gdje trenutno radi kao vozač kamiona u okolici Chicaga. Iako se mnogi pitaju zašto nema stalno prebivalište u Americi, Dean otkriva da razlog leži u administrativnim obvezama koje još nije do kraja ispunio. Trenutno je u braku sa suprugom Ivanijom, profesoricom s kojom ima najmlađeg sina Marvina, dok je njegova kći Dea, iz prethodne veze, danas uspješna DJ-ica i glazbenica koja gradi svoju karijeru u Velikoj Britaniji.

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Inače, Dean je 1987. godine otišao u Ameriku, gdje je živio do 1993. godine. Kasnije se vratio u Hrvatsku, ali je 2019. ponovno otišao u SAD. U Americi radi kao vozač kamiona, ali i dalje stvara glazbu u svom studiju. U razgovoru s nama, Dean nam je bez zadrške ispričao zašto su mu draži Amerikanci od Hrvata, svira li i i njima tijekom pauze od svirki u Hrvatskoj i zašto se muči s administracijom po pitanju njegovog američkog državljanstva. Također, otkrio nam je i kako izgleda život vozača kamiona, s obzirom na to da se time bavi tijekom boravka u Americi.

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Ranije ste izjavili da ne možete ostati trajno u Americi jer pokušavate riješiti američko državljanstvo. Je li se što promijenilo?

Nije se ništa promijenilo po tom pitanju. Još prošle godine mogao sam podnijeti zahtjev jer je prošlo pet godina, ali nikako da to odradim. Ne volim papirologiju. Trenutno moram biti najmanje šest mjeseci godišnje u Americi, a to nije lako jer imam dosta obaveza u Hrvatskoj – bend, svirke, projekti. Ali bit ću vam iskren, odmorim se tek kad dođem u Ameriku.

Kako izgleda život jednog vozača kamiona u Americi?

Radim za firmu čiji su vlasnici ljudi i Bosne i Hercegovine i mogu reći da smo kao obitelj. Imam svoj kamion, nitko ga drugi ne vozi, uvijek me čeka parkiran kad se vratim. I to mi puno znači – ta sigurnost i poštovanje koje sam ondje stekao. Atmosfera je odlična, kolege su iz svih krajeva svijeta – Rumunji, Južnoamerikanci, Iračani... Prava multikulturalna ekipa. Kad vozim, sam sebi sam gazda i to mi odgovara. Nitko me ne gnjavi, radim svoj posao i znam da ga odradim kako treba.

Kako ste završili u Americi?

Prvi put sam otišao ondje s 18 godina, još 1987. godine i ostao sam u Americi šest godina. Imao sam tada nastupe za Novu godinu, a kasnije sam se oženio, dobio djecu, dobio zelenu kartu... No, nakon razvoda, dugo se nisam vraćao u Ameriku i izgubio sam taj status. Kasnije sam preko sina opet pokrenuo proceduru i sada više ne želim riskirati. Ne želim opet izgubiti pravo boravka u zemlji koja mi je kao drugi dom. Ondje sam živio cijelu mladost i osjećam se kao kod kuće.

Što Hrvate najviše razlikuje od Amerikanaca?

Oni su izuzetno profesionalni, to je ta njihova poslovna ljubaznost – znaju kako treba funkcionirati po pitanju posla. Kod nas je možda više prisutna ta ljudska ljubaznost– ako vidiš da netko padne na ulici, odmah ćeš mu pomoći, a u Americi to nije baš uvijek tako. Ali što se tiče poštivanja rokova, isplata, svega, tamo sve ide po špagi. Naučio sam živjeti na taj način i to mi sada odgovara.

Vaša kći Dea je DJ i prepoznatljiva je u svijetu ljubitelja elektronične glazbe. Je li vam drago što vam se kći bavi tom vrstom glazbe?

Jako sam ponosan. Drago mi je da je pronašla svoj put, iako je to potpuno drugačiji žanr od onoga čime se ja bavim. Nije joj lako, jer ovo je ludo vrijeme, ali ona se snašla i ide svojim putem. Radi u Berlinu. Znam koliko je to teško – pokušao je i moj pokojni brat Dino pa je rekao da nije lako.

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Pjevate s Dalekom obalom. Kakvi su vam planovi za ljeto?

Imamo već dogovorene koncerte – Neum, Medulin, Mljet i još nekoliko lokacija. Ne uzimamo više nastupe dan za danom jer smo shvatili da ne možemo dati publici sve što treba ako dolazimo umorni. Izdali smo singl s Lidijom Bačić - ''Tišina'', dok smo nedavno izdali novi singl, ''Naša obala'', koji je poseban jer je to pjesma pokojnog člana benda Bogašin Šoić Mirilović, autora velikih hitova poput ''Osamdesete'' i ''Kurve''. Ovo je svojevrsna posveta njemu.

Njegova obitelj je oduševljena što smo pjesmu završili i aranžirali i dobili smo njihovu punu podršku.

Koliko često dolazite u Ameriku?

Svaku rupu koju uhvatim – kad god nemam svirki ili kad se stvori malo praznog hoda, sjednem u avion i dođem. Obično sam u Americi od listopada do prosinca, onda opet dođem ovdje i ostanem koliko stignem. Radim koliko treba, a onda se vratim da bih mogao ponovno otići. To je taj ritam koji sam prihvatio i koji mi trenutačno odgovara.

