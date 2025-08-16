Boje Dinama ili Dunava? Publika zamijenila stihove na Lidijinom koncertu: Njena reakcija je hit
Publika je tijekom trajanja koncerta pjevala nešto drugačije stihove, a Lidijina reakcija nasmijala je sve
Splitska pjevačica Lidija Bačić (40) jučer je nastupila na 29. Novogradiškom kulturnom ljetu. Među pjesmama koje je otpjevala bila je i “Marina” od Prljavog kazališta.
Publika je, međutim, malo pogriješila stihove. Umjesto da pjevaju “Imala je oči boje Dunava”, pjevali su: “imala je oči boje Dinama”. Međutim, pjevačica im je odmah dala do znanja da trebaju pjevati ispravne stihove.
“Ljudi, krivo pjevate. Boje Dunava, ne Dinama”, rekla im je Lidija. Iako je publika nastavila pjevati “Dinama”, pjevačica ih je uporno ispravljala, smiješeći se i uživajući u njihovoj upornosti.
