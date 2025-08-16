Boje Dinama ili Dunava? Publika zamijenila stihove na Lidijinom koncertu: Njena reakcija je hit

Splitska pjevačica Lidija Bačić (40) jučer je nastupila na 29. Novogradiškom kulturnom ljetu. Među pjesmama koje je otpjevala bila je i “Marina” od Prljavog kazališta.

Publika je, međutim, malo pogriješila stihove. Umjesto da pjevaju “Imala je oči boje Dunava”, pjevali su: “imala je oči boje Dinama”. Međutim, pjevačica im je odmah dala do znanja da trebaju pjevati ispravne stihove.

Foto: Screenshot

“Ljudi, krivo pjevate. Boje Dunava, ne Dinama”, rekla im je Lidija. Iako je publika nastavila pjevati “Dinama”, pjevačica ih je uporno ispravljala, smiješeći se i uživajući u njihovoj upornosti.

Podsjetimo, Lidija je nedavno svoje obožavatelje oduševila kada je na Instagramu objavila fotografiju u mini suknji i majici s dekolteom, pritom pokazavši bujne obline.

