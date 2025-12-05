U nedjelju palimo svijeću ljubavi: Ova četiri znaka doživjet će pravu filmsku romansu

Druga nedjelja došašća, koja ove godine pada 7. prosinca, donosi sa sobom poseban osjećaj iščekivanja i topline. U srcu ove tradicije je paljenje druge svijeće na adventskom vijencu, simbola koji nas podsjeća na temeljne vrijednosti koje Božić slavi.

Ova svijeća, često nazivana Betlehemskom svijećom, nosi dvostruko značenje, ona je simbol mira koji Krist donosi napaćenom svijetu, ali i ljubavi, one božanske i bezuvjetne.

Dok se pripremamo za nadolazeće blagdane, ovo je vrijeme kada se okrećemo prema unutra, tražeći mir u sebi i šireći ljubav prema drugima. Zanimljivo je kako se ova duhovna atmosfera odražava i u porukama koje nam šalju zvijezde.

Astrolozi tvrde da je prosinac, posebno vrijeme blagdana, kozmički nabijen energijom koja pogoduje romantici i novim počecima. U kombinaciji s vladavinom optimističnog i avanturističkog Strijelca, stvara se savršena kulisa za ljubavne iskre.

Ove nedjelje, dok palimo svijeću mira i ljubavi, četiri horoskopska znaka osjetit će taj utjecaj snažnije od ostalih.

Zvijezde su se poravnale za blagdansku romansu

Blagdansko razdoblje pojačava čežnju, nostalgiju i nadu, stvarajući "savršenu oluju za neočekivanu romansu". Kada se ta emocionalna otvorenost spoji s prirodnom strašću ili znatiželjom određenih znakova, nastaje magnetska privlačnost kojoj je teško odoljeti.

Ove nedjelje, energija će biti posebno povoljna za one koji su spremni otvoriti svoje srce. Saznajte jeste li među sretnicima.

Blizanci: Vrijeme je za razigrano zavođenje

Ako ste rođeni u znaku blizanaca, pripremite se za dan ispunjen uzbuđenjem. Vaša energija je, prema riječima astrologa, "gotovo pjenušava", a šarm kojim zračite privlačit će poglede bez imalo truda.

Kao znatiželjni i društveni zračni znak, poznati ste po svojoj duhovitosti i zaigranosti, a upravo će te kvalitete doći do izražaja. Mogli biste se naći usred razigranog flerta ili živahnog razgovora koji brzo prelazi iz ležernog u električan.

Zvijezde ukazuju na veliku mogućnost susreta s osobom koja može parirati vašoj britkoj inteligenciji i mentalnoj oštrini. Ovo nije samo prolazna avantura pod svjetlima lampica; ovo bi mogla biti priča koje ćete se sjećati godinama.

Foto: Shutterstock

Lav: Vaša karizma sjaji jače no ikad

Lavovi ulaze u blagdansko razdoblje s pojačanom karizmom, a čini se da im svemir ove nedjelje daruje dodatnu dozu sjaja. Kao znak kojim vlada Sunce, prirodno volite biti u centru pažnje, a vaša topla i velikodušna priroda sada dolazi do punog izražaja. Više od jednog para očiju moglo bi vas promatrati s divljenjem s drugog kraja prostorije.

Postoji velika šansa da ćete biti poneseni vezom koja djeluje uzbudljivo i filmski. Blagdanska mješavina nostalgije i uzbuđenja izvlači na površinu vašu nježniju, romantičniju stranu.

Astrološki stručnjaci savjetuju da je ključan trenutak za smislen susret onaj u kojem spustite svoj gard i pokažete svoju ranjivost.

Strijelac: Spremni za ljubavnu avanturu

Za strijelce, vladare ovog razdoblja, prosinac je sezona odvažnih romantičnih mogućnosti. Vaša urođena ljubav prema avanturi i filozofiji sada se prelijeva i na područje ljubavi.

Otvoreni ste za iskustva koja su drugačija i obogaćujuća, stoga ne čudi što postoji velika vjerojatnost da ćete upoznati nekoga iz druge kulture, podneblja ili s drugačijim pogledom na svijet. Upravo taj kontrast je ono što vas pali i inspirira.

Vaš prirodni optimizam postaje nevjerojatno privlačan tijekom blagdana, a ljudi su privučeni vašom iskrom. Ako se romansa pojavi, neće doći tiho - bit će ispunjena dubinom, strašću i osjećajem avanture koji nećete zaboraviti.

Foto: Shutterstock

Ribe: Filmska romansa je na pomolu

Osjećajne i maštovite ribe ove nedjelje ulaze u pravu filmsku ljubavnu priču. Vaša romantična energija je, kako kažu astrolozi, izvan svih ljestvica. To je onaj tip atmosfere gdje vam se pogledi sretnu s nekim preko prepune sobe, a sve odjednom postane nestvarno toplo i nježno.

Kao najintuitivniji znak zodijaka, vrlo ste povezani sa svojim osjećajima, što vas čini otvorenima za duboke veze. Čaroban romantični trenutak mogao bi se dogoditi na najobičnijem mjestu - dok kupujete poklone ili čekate taksi na hladnoći.

Oko vas se stvara aura magije koja privlači ljude. Pripremite se za dan u kojem se bajka susreće sa stvarnošću.