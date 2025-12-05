Malena Anja objasnila zašto Sveti Nikola donosi darove: 'Jer djeca nemaju ništa za jesti'

Potajno je darovao vrećice zlata trima siromašnim djevojkama kao miraz da se mogu udati i to je kasnije postalo temelj tradicije darivanja. Sveti Nikola dolazi u subotu s poklonima, pa se danas čiste i lašte čizmice. Djeca iz jednog zadarskog vrtića podijelila su s nama svoja očekivanja.

"Tralalalala doći će Sveti Nikola..." - pjevaju djeca vrtićkog uzrasta dok u zadarskom Dječjem vrtiću "Vrapčić" crtaju Svetog Nikolu i izrađuju božićne ukrase.

Poznat po svojoj dobroti, milosrđu i brojnim legendama o pomaganju siromašnima, djeci i pomorcima Sveti Nikola i na dječjem crtežu nosi biskupski štap i na glavi mitru.

"Izgleda kao lijepa neka kruna. Kao neka drukčija kruna", kaže 7-godišnji Mateo Glavina i pojašnjava što je još na njegovom crtežu: "Poklon za mene!"

Sveti Nikola se slavi 6. prosinca, kada djeca dobivaju darove u čizmice, najčešće slatkiše, dok nestašni dobiju šibu od Krampusa. Djeca iz "Vrapčića" su nam otkrila svoja očekivanja.

Djeca su nam otkrila svoja očekivanja

"Prošle godine sam dobila neke čokoladice. A što ćeš dobiti ove godine, je li znaš? Je l' bi voljela nešto? Da. Pa bilo što. Ne znam što bih htjela", kaže 6-godišnja Anja Zubčić, a 4-godišnji Filip Poljičak nada se da će poklon biti dobar kao i lani: "Sveti Nikola mi je donio one legiće. A što donosi zločestoj djeci? Šibu. Jesi ti ikad dobio šibu? Ne."

"Moje sestre jesu dobile šibe. Zato što se non stop tuku", ubacuje se 6-godišnja Anja Kokić i pojašnjava kako je Sveti Nikola bio svećenik: "Je li znaš zašto donosi darove djeci? Jer djeca u Africi nemaju ništa za jesti".

Odgajateljice djeci čitaju priče, razgovaraju s njima i izrađuju čizmice. Oni mlađi još ne razumiju legendu o Svetom Nikoli, ali djeca predškolskog uzrasta znaju dosta o svecu koji je živio u 3. i 4. stoljeću.

"Uglavnom znaju tko je bio Sveti Nikola i znaju da donosi darove djeci, ali miješaju ga često s Djedom Mrazom i s Božićem samim", kaže Marija Rončević, odgajateljica Dječjeg vrtića "Vrapčić Zadar", i dodaje kako znaju i tko je Krampus koji ide u pratnji Svetog Nikole: "Krampus im je čak možda i nekako intrigantniji, nego Sveti Nikola, ali ga se jako boje".

Ove godine Sveti Nikola pada u subotu, pa će djecu slatki pokloni u "Vrapčiću" dočekati u ponedjeljak.

"Imamo jednu veliku vreću i u ponedjeljak ako budu dolazili u vrtić, tako će svatko sebi izvlačiti svoj poklon i reći ćemo im da im je Sveti Nikola preko vikenda ostavio i u vrtiću dar za njih", poručuje odgajateljica lijana Ledenko i dodaje kako Sveti Nikola nikada ne zaboravi ni tete iz vrtića.

Blagdan Svetog Nikole prilika je i da se shvati poruka njegovih dobročinstava - lijepo je dobiti poklon, ali da je puno ljepše darivati.