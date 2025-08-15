ZAJEDNO NA TRSATU /

Blistala u prvom redu, odmah do Plenkovića: Elegantna Iva Rinčić mamila poglede u fuksija kombinezonu

Foto: Goran Kovacic/pixsell

Iako stranačku iskaznicu ne dijele, čini se da im je zajedno bilo lijepo

15.8.2025.
16:25
Hot.hr
Goran Kovacic/pixsell
Premijer Andrej Plenković (55) pridružio se vjernicima na misi povodom blagdana Velike Gospe u Trsatskom svetištu u Rijeci. U prvom redu društvo mu je pravila nova gradonačelnica Rijeke, lijepa Iva Rinčić (50), koja je do nedavno bila Nezavisna vijećnica u Gradskom vijeću.

Foto: Goran Kovacic/pixsell
Foto: Goran Kovacic/pixsell

Rinčić je za ovu svečanu prigodu odabrala elegantan kombinezon boje fuksije, a struk je naglasila decentnim pojasom. Njezin odabir boje i kroja privukao je poglede okupljenih, a dojam je bio da se svidio i premijeru. Činilo se da su se gradonačelnica i Plenković odlično slagali, unatoč tome što ne dolaze iz iste političke opcije.

Foto: Goran Kovacic/pixsell
Foto: Goran Kovacic/pixsell

Plenković je, pak, ostao vjeran klasičnom izdanju – tamno odijelo, svijetla košulja i prepoznatljiva plava kravata. 

