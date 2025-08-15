Blistala u prvom redu, odmah do Plenkovića: Elegantna Iva Rinčić mamila poglede u fuksija kombinezonu

Premijer Andrej Plenković (55) pridružio se vjernicima na misi povodom blagdana Velike Gospe u Trsatskom svetištu u Rijeci. U prvom redu društvo mu je pravila nova gradonačelnica Rijeke, lijepa Iva Rinčić (50), koja je do nedavno bila Nezavisna vijećnica u Gradskom vijeću.

Rinčić je za ovu svečanu prigodu odabrala elegantan kombinezon boje fuksije, a struk je naglasila decentnim pojasom. Njezin odabir boje i kroja privukao je poglede okupljenih, a dojam je bio da se svidio i premijeru. Činilo se da su se gradonačelnica i Plenković odlično slagali, unatoč tome što ne dolaze iz iste političke opcije.

Plenković je, pak, ostao vjeran klasičnom izdanju – tamno odijelo, svijetla košulja i prepoznatljiva plava kravata.

