Bivši Mister Hrvatske danas radi posao koji nikada ne biste očekivali
Sjećate li se Antonija Šinceka, karizmatičnog mladića koji je 2012. s tek 19 godina osvojio lentu Mistera Hrvatske?
Antonio Šintek 2012. godine bio je na korak do modne karijere, ali život mu je donio posve drugačiji put.
Nakon što je nakratko zakoračio u svijet politike kao predsjednik mladeži jedne stranke, uslijedio je neočekivani skandal — zbog pojavljivanja u glazbenom spotu, gdje je nosio žensku odjeću, isključen je iz političkog života. Ubrzo nakon Antonio se odlučio povući iz javnosti i preispitati prioritete.
Umjesto modnih pista i političkih govornica, danas je Antonio posvećen jednom od najhumanijih zanimanja — odlučio je pomagati drugima i pronašao mir daleko od reflektora. Iako rijetko daje intervjue, jednom je prilikom rekao da je odlazak iz politike bila „odluka zbog obitelji“ i priznaje da mu taj svijet nije odgovarao.
Izgleda da su mu godine donijele zrelost i jasan osjećaj svrhe — od mistera i naslovnica, do svakodnevice u kojoj istinski doprinosi zajednici.
