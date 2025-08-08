Bivši Mister Hrvatske danas radi posao koji nikada ne biste očekivali

Antonio Šintek 2012. godine bio je na korak do modne karijere, ali život mu je donio posve drugačiji put.

Nakon što je nakratko zakoračio u svijet politike kao predsjednik mladeži jedne stranke, uslijedio je neočekivani skandal — zbog pojavljivanja u glazbenom spotu, gdje je nosio žensku odjeću, isključen je iz političkog života. Ubrzo nakon Antonio se odlučio povući iz javnosti i preispitati prioritete.

Foto: Zarko Basic

Umjesto modnih pista i političkih govornica, danas je Antonio posvećen jednom od najhumanijih zanimanja — odlučio je pomagati drugima i pronašao mir daleko od reflektora. Iako rijetko daje intervjue, jednom je prilikom rekao da je odlazak iz politike bila „odluka zbog obitelji“ i priznaje da mu taj svijet nije odgovarao.

Foto: Instagram

Izgleda da su mu godine donijele zrelost i jasan osjećaj svrhe — od mistera i naslovnica, do svakodnevice u kojoj istinski doprinosi zajednici.

Foto: Instagram

