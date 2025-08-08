DALEKO OD REFLEKTORA /

Bivši Mister Hrvatske danas radi posao koji nikada ne biste očekivali

Foto: Instagram

Sjećate li se Antonija Šinceka, karizmatičnog mladića koji je 2012. s tek 19 godina osvojio lentu Mistera Hrvatske?

8.8.2025.
14:30
Antonio Šintek 2012. godine bio je na korak do modne karijere, ali život mu je donio posve drugačiji put.

Nakon što je nakratko zakoračio u svijet politike kao predsjednik mladeži jedne stranke, uslijedio je neočekivani skandal — zbog pojavljivanja u glazbenom spotu, gdje je nosio žensku odjeću, isključen je iz političkog života. Ubrzo nakon Antonio se odlučio povući iz javnosti i preispitati prioritete.

Foto: Zarko Basic

Umjesto modnih pista i političkih govornica, danas je Antonio posvećen jednom od najhumanijih zanimanja — odlučio je pomagati drugima i pronašao mir daleko od reflektora. Iako rijetko daje intervjue, jednom je prilikom rekao da je odlazak iz politike bila „odluka zbog obitelji“ i priznaje da mu taj svijet nije odgovarao.

Foto: Instagram

Izgleda da su mu godine donijele zrelost i jasan osjećaj svrhe — od mistera i naslovnica, do svakodnevice u kojoj istinski doprinosi zajednici.

Foto: Instagram

