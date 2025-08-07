Anamarija Asanović fotografijom zbunila pratitelje: Je li to toples ili dobar trik kamerom?

Anamarija Asanović (37), splitska dizajnerica i kći nekadašnjeg hrvatskog nogometnog reprezentativca Aljoše Asanovića (59), novom je objavom na Instagramu zaintrigirala pratitelje. Naime, poznata je Hrvatica objavila fotografiju s plaže, a pozirala je na stijeni u pozi čučnja. S obzirom na to da je koljena obgrlila rukama te se ne vidi njen torzo, fanovi nisu mogli dokučiti je li Anamarija u toplesu ili kupaćem kostimu.

"Wow fotografija", "Predivna fotografija i Anamarija", neki su od komentara oduševljenih pratitelja.

Inače, Anamarija je prošla kroz veliku fizičku transformaciju, s obzirom na to da je u šest mjeseci izgubila 13 kilograma.

"Počela sam s povremenim postom u kojem osam sati u danu jedem, a tijekom preostalih 16 postim. Nekako sam taj ritam prilagodila sebi. Jela sam između 11 i 19 sati", ispričala je ranije za Story.

Podsjetimo, Anamarija je pretprošlog proljeća započela vezu sa zadarskim ugostiteljem Ivanom Karačićem, a u bračne su vode uplovili u listopadu 2024. godine. Svadbeno slavlje održano je u Splitu i modna je dizajnerica tada zasjala u elegantnoj vjenčanici A kroja, ukrašenoj čipkastim rukavima. Kosu je uredno povukla u jednostavnu punđu iz koje je padao predivan veo.

Anamarija je također majka, a kćerkicu Zorku dobila je u veljači 2016. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Anamarija Asanović i novinarka Exkluziva udružile snage i napravile neodoljivu slikovnicu