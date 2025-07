Sprema se velika urota na 'Farmi' - otkrijte detalje!

Novi su kandidati na "Farmi" unijeli veliki nemir u obiteli koje su se već pomalo utaborile na imanju. Već su ranije stvoreni klanovi. Koji su se najčešće dijelili na muške I ženske. Pritom su žene igrale do sada malo mudrije, pa su njihovi planovi bivali uspješniji. No, dolaskom novih natjecatelja - računi su im pomršeni, do te mjere da više nitko ni u koga nije siguran.

Foto: Voyo

Novi klanovi na 'Farmi' ili ipak svatko igra svoju igru za 50 000 eura?

"Pokušavam procijeniti ljude. Vidjeti gdje je tko, s kime je tko. Bit će teško. Nema dovoljno baš ljudi. Ali, moram složiti neki klan", priča još uvijek misteriozni novi član "Farme", koji ipak misli da je složio neki plan. "Za sada imam Manju, imam Gorana, Manuela je tako tako. Ona ne bi željela ispasti neki kalkulator. Dora mi kvari sve planove. Dora ovdje drži pola kuće skoro I dolje cijelu kuću", zaključuje novi kandidat "Farme", uz dozu skeptičnosti: "Ne znam cure li informacije ovdje iz kuće. Sve me to živcira."

"Netko je došao kuhati, netko spavati, netko čitati knjige", misli kako općenito natjecateljima na "Farmi" nedostaje motivacije za pozamašnu nagradu od 50 000 eura.

Foto: Voyo

Hoće li novi kandidat "Farme" uspjeti u svojoj uroti, pogledajte odmah u novoj epizodi "Farme" na platformi Voyo, gdje vas novi nastavci čekaju sedam dana prije prikazivanja na TV-u. Od ponedjeljka do četvrtka, "Farmu" pratite na RTL-u u 20.15!