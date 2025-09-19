Spektakularni regionalni hitovi stižu premijerno na platformu Voyo!

"Tajkun 2", "Ubice mog oca 7", "Frust", "Ožiljak", "V Efekat", "Močvara 2" – ljubiteljima napetih regionalnih hitova platforma Voyo osigurala je sadržaj koji ostavlja bez daha, s vodećim glumačkim imenima regije. Čak 188 sati premijernog dramskog sadržaja te skoro 300 sati sjajnih serija na platformi Voyo najavljuje napetu jesen – uz najkvalitetniji sadržaj sa ovih prostora.

Korisnici platforme Voyo tako će imati priliku prvi gledati drugu sezonu serije koja prati put tajkuna Vladana Simovića, kojeg igra izvanredni Dragan Bjelogrlić. Uz Bjelogrlića i brojne druge glasovite glumce, ova napeta serija drži gledatelja u neizvjesnosti od prve epizode. Serija "Frust" oskarovca Danisa Tanovića stiže na platformu Voyo 2026. godine. Radnja prati mladog pisca koji slučajno ubija dilera droge i postaje misteriozni heroj svog kraja. Malo tko bi mogao pretpostaviti da je zločin počinio mladi pisac, koji se bori za uspjeh na književnoj sceni. Neočekivani mračni heroj preispituje svoj utjecaj na društvo koje ga okružuje, dok usto pokušava izbjeći intenzivnu policijsku istragu. Uz brojna sjajna glumačka imena, treba istaknuti i glazbenu pozadinu, koju za novi Tanovićev uradak potpisuje svjetski poznati DJ Solomun.

Sedma sezona serije "Ubice mog oca", koja ima brojne poklonike diljem regije, u novoj sezoni donosi svoje najkompleksnije poglavlje dosad - snažni zapleti, emocije i novi izazovi za tim inspektora Marjanovića. Glumačku postavu serije predvode sjajni Vuk Kostić i Marko Janketić, Sloboda Mićalović i Nina Janković. Na platformu stiže i španjolsko-srpska koprodukcija - serija "Ožiljak". U glavnoj ulozi je jedna od najtalentiranijih regionalnih glumica nove generacije - Milena Radulović. 'Ožiljak' potpisuju autori svjetskog hita – serije "La Casa De Papel", a prate mladu ženu koja od djetinjstva priprema osvetu ljudima koji su joj oduzeli obitelj.

Sjajni Goran Bogdan predvodi glumačku ekipu "Močvare", koja u drugoj sezoni prati njegovu istragu o vlastitom porijeklu. Usto u fokusu druge sezone je i njegova intenzivna istraga o smrti mlade djevojke Elene, koju je inspektor Nikola Krsmanović poznavao. Bogdan sjajno portretira Nikoline unutarnje borbe, koje se isprepliću s teškom i sumornom prirodom njegova posla. "V Efekat" stiže donoseći priču o inspektorici Svetlani Sorgi koja istražuje smrt glumca na sceni, tijekom kazališne predstave. Unatoč svim izazovima, Svetlana je odlučna u namjeri da sazna istinu i utvrdi što stoji iza glumčeve smrti.

Premijerno stižu i "Apsolutnih 100", "Smola" i "Škripac", a na raspolaganju za binganje kvalitetnog regionalnog sadržaja korisnici platforme Voyo imaju na raspolaganju i hitove kao što su "Deca zla", "Porodica", "Klan", "Pevačica", "Zlatni dečko", "Hotel Beograd" i mnogi drugi.

Više od 20 regionalnih naslova čeka korisnike platforme Voyo - uz dobro poznate dramske serije, tu su premijerne nove sezone

