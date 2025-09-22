ŽIVOT NA VAGI /

Rukavica Michaela Jacksona u 'Životu na vagi' - Larisa Lipovac u žiriju

Rukavica Michaela Jacksona u 'Životu na vagi' - Larisa Lipovac u žiriju
Foto: Voyo

Neviđeni plesni dvoboj u showu donosi prednost na vaganju

22.9.2025.
14:54
Hot.hr
Voyo
Kandidati devete sezone 'Života na vagi' imaju prezabavan izazov - ples. Dodijenje su im dvije trenerice. Svaki od timova radi na vlastitoj, posebnoj koreografiji. Unatoč tome što je u fokusu zabava, kandidati su zadatak shvatili prilično ozbiljno. Jer epilog plesnog izazova su minus tri kilograma na vaganju. S obzirom na to da su natjecatelji 'Života na vagi' kolektivno malo usporili s gubljenjem kilogarama, što je pokazalo posljednje vaganje - tri kilograma doista mogu biti velika prevaga i nekoga spasiti od odlaska kući. 

Rukavica Michaela Jacksona u 'Životu na vagi' - Larisa Lipovac u žiriju
Foto: Voyo

 

Tko je pobjednik plesnog dvoboja - odlučuje Larisa Lipovac

Poznata ritmička gimnastičarka, koreografkinja i vlasnica plesne škole  - Larisa Lipovac, gost je u žiriju plesnog natjecanja u Životu na vagi. "Iznenadite nas", započela je izazov Larisa. 'Plavci' su izveli svoju koreografiju na poznate taktove kralja dobrog scenskog nastupa - Michaela Jacksona.

Rukavica Michaela Jacksona u 'Životu na vagi' - Larisa Lipovac u žiriju
Foto: Voyo

"Kako ste vi zadovoljni'", zanimalo je naprije stručni žiri kako bi plavi tim sam sebe ocijenio. No, I crveni tim ima svog asa u rukavu, ili bolje rečeno zeca u šeširu. Tko je bio bolji, tko je iznenadio više, te tko je osvojio tri kilograma prednosti na vagi, pogledajte omdah u novoj epizodi 'Života na vagi' na platformi Voyo.

Rukavica Michaela Jacksona u 'Životu na vagi' - Larisa Lipovac u žiriju
Foto: Voyo

 

Od ponedjeljka do petka, 'Život na vagi' pratite na RTL-u. A dan ranije, nova vas epizoda čeka na platformi Voyo

život Na VagiVoyoAntonija BlaćeEdo MehmedovićMirna Čužić
Rukavica Michaela Jacksona u 'Životu na vagi' - Larisa Lipovac u žiriju