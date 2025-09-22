Rukavica Michaela Jacksona u 'Životu na vagi' - Larisa Lipovac u žiriju

Kandidati devete sezone 'Života na vagi' imaju prezabavan izazov - ples. Dodijenje su im dvije trenerice. Svaki od timova radi na vlastitoj, posebnoj koreografiji. Unatoč tome što je u fokusu zabava, kandidati su zadatak shvatili prilično ozbiljno. Jer epilog plesnog izazova su minus tri kilograma na vaganju. S obzirom na to da su natjecatelji 'Života na vagi' kolektivno malo usporili s gubljenjem kilogarama, što je pokazalo posljednje vaganje - tri kilograma doista mogu biti velika prevaga i nekoga spasiti od odlaska kući.

Foto: Voyo

Tko je pobjednik plesnog dvoboja - odlučuje Larisa Lipovac

Poznata ritmička gimnastičarka, koreografkinja i vlasnica plesne škole - Larisa Lipovac, gost je u žiriju plesnog natjecanja u Životu na vagi. "Iznenadite nas", započela je izazov Larisa. 'Plavci' su izveli svoju koreografiju na poznate taktove kralja dobrog scenskog nastupa - Michaela Jacksona.

Foto: Voyo

"Kako ste vi zadovoljni'", zanimalo je naprije stručni žiri kako bi plavi tim sam sebe ocijenio. No, I crveni tim ima svog asa u rukavu, ili bolje rečeno zeca u šeširu. Tko je bio bolji, tko je iznenadio više, te tko je osvojio tri kilograma prednosti na vagi, pogledajte omdah u novoj epizodi 'Života na vagi' na platformi Voyo.

Foto: Voyo

Od ponedjeljka do petka, 'Život na vagi' pratite na RTL-u. A dan ranije, nova vas epizoda čeka na platformi Voyo.