Gotovo 60 kilograma u svega četiri tjedna: Bespoštedna borba u 'Životu na vagi' se nastavlja

Zapanjujuće promjene obilježile su prva četiri tjedna devete sezone showa "Život na vagi", a među kandidatima posebno se izdvajaju Kate, Domagoj i Dominik koji su zajedno izgubili čak 59,2 kilograma! Svaki od njih ima svoju priču, svoju borbu i vlastite razloge zbog kojih su odlučili krenuti u najvažniji izazov svog života.

Domagoj je u show ušao s 225 kilograma, noseći teret vlastitih ograničenja i ne skrivajući da ga je ta težina doslovno usporila - ponajprije u poslu, a potom i u svim ostalim aspektima života. No već u prvom tjednu skinuo je čak 10,1 kilogram! Dominik se pokazao kao primjer nevjerojatne upornosti i snage volje, a vaga je samo potvrdila njegovo zalaganje i uslijedio je gubitak od 19,9 kilograma dok je Kate, pak, dokazala da odlučnost ruši sve prepreke - već sada ima 19,2 kilograma manje i svakim danom pokazuje da se borba itekako isplati.

Foto: Rtl

„Uopće ne mogu zamisliti da imam toliko kila“, govorila je Kate na prvom vaganju devete sezone showa, kada joj je vaga pokazala 213,6 kilograma, a sada je sretna što su njihovi rezultati motivacija i poruka svima da je promjena moguća kada se spoje upornost, disciplina i podrška.

Foto: Rtl

Dominik je zasad zadovoljan svojim zalaganjem i brojkama na vagi, kaže da su to sve realni rezultati jer je samo prije četiri tjedna imao 169,3 kilograma. A vatreni dinamovac Domagoj na ulasku u show obećao je da ni u jednom trenutku neće odustati i sada svakim kilogramom manje ide do svog cilja - skinuti čak sto kilograma! „Trener Edo mi je rekao da bih mogao biti prvi koji je skinuo 100 kilograma u ovom procesu“, kaže i odlučno dodaje: „Treninzi i prehrana više mi nisu nikakav problem.“

Foto: Rtl

Zbog svega toga publika s razlogom navija ne samo za Kate, Domagoja i Dominika nego i za sve ostale kandidate koji prolaze isto putovanje i bore se za novi početak.

