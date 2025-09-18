USKORO /

Jakov Jozinović stiže u 'MagNet' gdje će otkriti sve o svom glazbenom putu

Mladi glazbenik Jakov Jozinović (23) iz Vinkovaca posljednjih mjeseci privukao je pažnju javnosti svojim coverima koje objavljuje na društvenim mrežama. Autentičan glas i emotivne interpretacije donijeli su mu veliku popularnost među mlađom publikom, a sada će gostovati u RTL-ovoj emisiji MagNet. U razgovoru s voditeljicom Nikolinom Pišek (52) otkrit će sve o svom glazbenom putu.

Novu epizodu 'MagNeta' možete pogledati svake nedelje u 15:50 sati na RTL-u.

18.9.2025.
15:06
Lea Obelić
Jakov JozinovićMagnet
