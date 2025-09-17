Splitski stand up komičari oduševili Zagreb: 'Teže nam je nastupati pred Splićanima'

Tomislav Primorac, Ante Travizi, Ivica Lazaneo i Josip Škiljo, zajedničkim imenom – SpliCka scena - genijalna ekipa koja svojim “bazama” već deset godina nasmijava cijelu regiju - u utorak je oduševila publiku u Zagrebu.

Nije ovo jedan od nastupa kad se brinete o tome hoćete li osjećati “cringe“ radi izvođača jer nakon 10 godina na pozornici dobro znaju što podiže publiku. Smijeh u klubu Sax nije prestajao od početka do kraja nastupa. Komičari su stvorili idealnu atmosferu za dobru energiju na početku zagrebačke jeseni.

Foto: Splicka scena

Foto: Splicka scena

Foto: Splicka scena

Foto: Splicka scena

Humor koji povezuje regiju

Već deset godina ovi Splićani grade kultni status i uvjerljivo se penju na vrh hrvatske stand up scene. Njihovi nastupi jednako su traženi u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, dok njihovi sadržaji na društvenim mrežama redovito ostvaruju ogroman doseg.

SpliCka scena vješto koristi sličnosti i razlike u mentalitetima kako bi nasmijala i zbližila ljude. Čak i kada padnu uvrede, one ne zvuče grubo - jer iza njih stoji ironija i prepoznatljiva splitska šala.

Pogledajte mali dio nastupa Ante Travizija o nedavnom nastupu u Srbiji:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Velike obljetnice i humanitarni show

Publika u Zagrebu ponovno bi ih mogla gledati u siječnju, na velikom zajedničkom nastupu u Kinu SC.

U Splitu će 31. siječnja proslaviti 10 godina SpliCke scene - desetljeće kojim su donijeli nešto novo, jedinstveno i toliko zarazno da su svojim humorom osvojili publiku cijelog Balkana.

No, već 24. listopada održava se i humanitarna Bradata aukcija – najveći stand up nastup ikad u Hrvatskoj, s čak 6.000 gledatelja. Cilj je prikupiti sredstva za magnetsku rezonancu za bolnicu u Novom. Na pozornicu će se, uz splitske komičare, popeti i Goran Vinčić Vinča, Vlatko Štampar, Srđan Olman i Andrija Dabanović.

Škiljo: 'Split nam je najveći test'

Nakon zagrebačkog nastupa, razgovarali smo s Josipom Škiljom.

"Najteže nam je nastupati doma u Splitu. Tamo uvijek izvodimo novi materijal. Ljudi imaju onaj stav ‘ajde da te čujen’, pa nam zna biti teško. Ali ako prođe u Splitu, znamo da će proći svugdje", kaže Škiljo.

Dodaje da nakon deset godina iskustva više nema mjesta većim pogreškama:

"Ponekad zaboravimo neku bazu na nastupu, padne nam na pamet kasnije, ali to je igra. Publika je živo tijelo koje se skupi samo jedanput i nikad više".

Donosimo i mali dio atmosfere u videozapisu i galeriji.