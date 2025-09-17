Splitski stand up komičari oduševili Zagreb: 'Teže nam je nastupati pred Splićanima'
'Publika je živo tijelo koje se skupi samo jedanput i nikad više'
Tomislav Primorac, Ante Travizi, Ivica Lazaneo i Josip Škiljo, zajedničkim imenom – SpliCka scena - genijalna ekipa koja svojim “bazama” već deset godina nasmijava cijelu regiju - u utorak je oduševila publiku u Zagrebu.
Nije ovo jedan od nastupa kad se brinete o tome hoćete li osjećati “cringe“ radi izvođača jer nakon 10 godina na pozornici dobro znaju što podiže publiku. Smijeh u klubu Sax nije prestajao od početka do kraja nastupa. Komičari su stvorili idealnu atmosferu za dobru energiju na početku zagrebačke jeseni.
Humor koji povezuje regiju
Već deset godina ovi Splićani grade kultni status i uvjerljivo se penju na vrh hrvatske stand up scene. Njihovi nastupi jednako su traženi u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, dok njihovi sadržaji na društvenim mrežama redovito ostvaruju ogroman doseg.
SpliCka scena vješto koristi sličnosti i razlike u mentalitetima kako bi nasmijala i zbližila ljude. Čak i kada padnu uvrede, one ne zvuče grubo - jer iza njih stoji ironija i prepoznatljiva splitska šala.
Pogledajte mali dio nastupa Ante Travizija o nedavnom nastupu u Srbiji:
Velike obljetnice i humanitarni show
Publika u Zagrebu ponovno bi ih mogla gledati u siječnju, na velikom zajedničkom nastupu u Kinu SC.
U Splitu će 31. siječnja proslaviti 10 godina SpliCke scene - desetljeće kojim su donijeli nešto novo, jedinstveno i toliko zarazno da su svojim humorom osvojili publiku cijelog Balkana.
No, već 24. listopada održava se i humanitarna Bradata aukcija – najveći stand up nastup ikad u Hrvatskoj, s čak 6.000 gledatelja. Cilj je prikupiti sredstva za magnetsku rezonancu za bolnicu u Novom. Na pozornicu će se, uz splitske komičare, popeti i Goran Vinčić Vinča, Vlatko Štampar, Srđan Olman i Andrija Dabanović.
Škiljo: 'Split nam je najveći test'
Nakon zagrebačkog nastupa, razgovarali smo s Josipom Škiljom.
"Najteže nam je nastupati doma u Splitu. Tamo uvijek izvodimo novi materijal. Ljudi imaju onaj stav ‘ajde da te čujen’, pa nam zna biti teško. Ali ako prođe u Splitu, znamo da će proći svugdje", kaže Škiljo.
Dodaje da nakon deset godina iskustva više nema mjesta većim pogreškama:
"Ponekad zaboravimo neku bazu na nastupu, padne nam na pamet kasnije, ali to je igra. Publika je živo tijelo koje se skupi samo jedanput i nikad više".
Donosimo i mali dio atmosfere u videozapisu i galeriji.