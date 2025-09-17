Snežana je bila u braku s muškarcem, a sada je sa ženom: 'Osjetila sam da je to to'

Snežana iz 'Života na vagi' u sretnom je braku sa ženom, a u showu je otkrila kako je ranije bila s muškarcem.

"Bila sam sedam godina u braku s muškarcem. Mi se jesmo voljeli, ali bio je jedan rođendanski tulum gdje sam se poljubila s curom i osjetila da je to to", rekla je.

U tom trenutku shvatila je što želi.

"Kad sam shvatila da je to nešto što ja želim, orijentirala sam se. Treba imati hrabrosti istupiti u javnost i priznati takvo nešto, znajući u kakvoj državi živimo", poručila je.

Trener Edo ju je pohvalio.

"Snežana ima svoj glas i dozvoljava da ga se čuje. Treba puno hrabrosti i snage da netko stavi svoju seksualnost u prvi plan i da o tome otvoreno priča", zaključio je.

Podsjetimo, Snežana je suprugu upoznala prije tri godine, a od tada, kako kaže, život joj se promijenio na bolje.

"U sretnom sam braku sa suprugom i živimo s njezinim sinom." Ispričala je kako su se upoznale u svibnju 2022., a već u studenom iste godine sklopile su građanski brak na Markovom trgu.

"U zadnje tri godine mi se život promijenio na bolje i na ljepše. Popunila sam ga ljudima koji mi jako puno znače", ispričala je.

