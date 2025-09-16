'Ne vidim povjerenje, ne vidim smijeh, ne vidim motivaciju': Edo ekipi kao nikad dosad!

Kišni dan pred novi izazov. "Atmosfera je bila osrednja, kao što zna biti", otkrila je Snežana. Plavi tijekom vožnje razgovaraju o Tamari, koja je bila jaka karika. Tijekom vožnje prema novom izazovu, Zvone je motivirao ekipu. "Od kukanja nema ništa", zaključio je.

"Ima li boljeg načina potaknuti krv da kola žilama od jutarnjeg kupanca. Na vašem izazovu nalazi se 12 tisuća loptica. U sat vremena morate što više loptica skupiti u košaru tima. Onaj tim koji ih skupi više, osvaja današnji izazov i osvaja teretanu i trenera do kraja ciklusa, što znači da gubitnici gube trenera i teretanu do kraja ciklusa, odnosno do posljednjeg treninga prije zadnjeg vaganja", objasnio je trener Edo prije početka novog izazova.

Foto: Rtl

Spas trenera dolazi u vidu patkice, Edo ili Mirna mogu spasiti jednog od kandidata od crvene linije, ako oni to odluče. "To je velika prednost, ali i opterećenje za trenera. Da mene pitate, volio bih imati patkicu", otkrio je Edo. Zbog ozljeda - Ante i Domagoj nisu sudjelovali u izazovu, u plavom timu je stoga jedan natjecatelj više. "Josipa ima ozbiljniju ozljedu, poštedjeli bismo je da se stanje ne pogorša", otkrila je Mirna da će iz njezinog tima borbu propustiti Josipa. Tako je broj natjecatelja u današnjem izazovu bio izjednačen.

Foto: Rtl

"Nije lako, treba biti koncentriran, umaraš se, to je bazen, nije lako", otkrila je Snežana o izazovu. "Ana i Dubravko su grabili, imali dobar tempo", zadovoljan je Dominik tijekom novog izazova. "Kćeri imaju loptice, moramo ih brzo spremati da ih kćeri ne vide", otkrio je o izazovu Zvone. Velike pohvale od Mirne dobila je i Kate. "Dosta suvereno je prolazila kroz vodu", zaključila je Mirna.

"Nena je moj najbolji team mate, najveći problem je što je najniža, vidim da joj je jako teško odgurivati se o dno bazena", ocijenio je Dominik Nenu i njezinu borbu za pobjedu. Tijekom izazova, Zoran je uspio - našao je plavu patkicu! Zavladalo je slavlje u plavom timu, Mirna sada ima priliku spasiti jednog od svojih kandidata crvene linije!

Foto: Rtl

"Patkica je u našim rukama, meni je to najbitnije", presretna je bila Mirna, koja je potom nastavila žustro bodriti svoje kandidate. Bespoštedna borba trajala je sat vremena, a onda je krenulo prebrojavanje loptica. Nena je Mariju slučajno spotaknula, pa je Mare završila sa ozljedom noge. "Pružena joj je pomoć, oteklina se mora smiriti kako bi se ona nastavila kretati i opterećivati gležanj", zaključila je Mirna i nastavila motivirati Mare u borbi prema gubitku kilograma.

Crveni tim pobijedio

U borbi je pobijedio crveni tim, a Edo je bio presretan! Mirnin plavi tim ostao je bez nje do idućeg vaganja, a ona ih je naputila da slušaju kapetana! "Zvone će se morati iskazati kao kapetan. Nemaju pristup teretani, izgubili su mene kao trenera, izgubili smo važnu članicu tima. Plavi - vrijeme je da se zaista osvijestite", poručila je Mirna.

Foto: Rtl

Zvone je odmah krenuo. "Ne možemo bez trenerice, odradit ćemo", poručio je Zvone ekipi. "Imamo Zvonu, vjerujem da će on sve napraviti", zaključila je Mare. Tijekom razgovora s ekipom, Zvone je pohvalio Emu. "Opet se vraćamo na Zvonu i njegov egoizam", kritizirao je Zoran Zvoninu vodstvo. "Sve oko nas može biti teretana, odrađivat ćemo sve do zadnje prilike", zaključio je za kraj Zvone.

Crveni su sretni zbog pobjede na velikom izazovu pa su krenuli odmah koristiti teretanu. "Bitno mi je da kao tim funkcioniramo dobro. Neke stvari mi još nisu sjele i ne znam kada će i hoće li", zaključio je Dominik tijekom boravka u teretani. Ekipa je pokušala sa Anom izgladiti napetu situaciju. "Mene si prvog ogovarala, stvara se pogrešna percepcija o meni", poručio joj je Dominik. "Anu smo odgurnuli, tu smo zakazali, imala je problema, ovo nam je škola. Kad je nekome u timu loše, moramo sjesti i

razgovarati", zaključila je Sneža. "Jednom kad izgubiš povjerenje u nekog, ono se jako teško vraća", zaključio je o svemu Dominik.

Poznati chef Antonio Brajković stigao je u 'Život na vagi' kako bi ekipi pokazao neke zdravije načine kuhanja i brzo su gotove! GALLASANDALLA sretan je što je vidio chefa koji je, osim u svojoj struci, poznat i na društvenim mrežama. Pripremio im je dva omleta - jedan s povrćem, a drugi s ribom. "Zanimljivo je, bogato nutritivnim vrijednostima, ima oko 300 kalorija po obroku", Antonio je okupio članove crvenog tima. "Sviđa mi se njihova energija, prate, pitaju", pohvalio je crveni tim Antonio.

Foto: Rtl

Dok crveni uče kuhati zdravije, Ema i Zvone gledaju kako izvesti trening izvan teretane - bez Mirne. "Ante će šetati, Kati, Josipi i Mariji treba prilagoditi vježbe", razgovarali su Ema i Zvone. Vođa plavog tima zapisao je plan treninga. "Očekujem maksimum, da se iznojimo i da Mirna bude ponosna na nas", zaključila je prije treninga Josipa. "Mislim da će pod njegovim vodstvom biti super. Daje tu neku energiju, zrači", pohvalila je trenera Mare.

'Jedinstveni slučaj'

U crvenom timu, Edo je poveo razgovor. "Ne vidim povjerenje, zajedništvo, komunikaciju, kompromis, ne vidim smijeh, ne vidim motivaciju. Ne ide samo jednu osobu, ide sve nas zajedno", zaključio je Edo i poručio: "Moramo ostati na okupu, to je iznad svega".

Foto: Rtl

Unatoč svemu, plavi ne posustaju, snalaze se s onim što im je na raspolaganju, a Zvone daje sve od sebe, posvetio se i razgovoru s Emom, koja je pomalo izgubila motivaciju. S druge strane, Zoran Zvonin autoritetom ocjenjuje egoizmom. "Zasmetalo me, ja treniram već tri godine, a on u teretani nije bio", objasnio je Zoran.

Edo se, tijekom treninga, posvetio razgovoru s Anom.

"Za nju je važno da osjeća podršku tima da se nastavi boriti", zaključio je Edo i poveo trening. Edo je razgovarao i s Dubravkom, kako bi ga prodrmao iz njegove zone komfora. S Domagojem je razgovarao o njegovoj težini. "On je jedinstveni slučaj, natjecatelj je došao s rekordnom težinom, a ovoliko je pokretan", otkrio je Edo. "Domagoj, koji je problem tebe doveo do ovdje", pitao ga je Edo.

Foto: Rtl

"Lijenost, prestao sam naglo trenirati, jeo poslije posla po fast fooda, zapustio sam se", iskren je bio Domagoj. "Ne želim pogaziti obećanje koje sam dao prijatelju koji je sada gore. Ne želim ga pogaziti, to je jedan od razloga zašto sam ovdje", otkrio je Domagoj o svom prijatelju. "Zbog njega, ali i obitelji - supruge, djece, roditelja - nema odustajanja", zaključio je Domagoj o svojoj motivaciji.

'Život na vagi' ne propustite od 21.15 sati od ponedjeljka do petka ili na 24 sata ranije na platformi Voyo.

