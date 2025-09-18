Pomoći će da mu supruga izađe iz zatvora, ali pod jednim uvjetom: 'Želim tvoje dijete!'

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova uzbudljiva epizoda serije 'Sjene prošlosti'.

Paula dobiva dokaz da je Tomo zainteresiran za Ines, ali on to negira. Ipak, Paula ne misli odustati dok ne dozna sve do posljednjeg detalja i pod svaku cijenu.

Foto: Rtl

Marta priprema zabavu umirovljenja za profesoricu Sanju, no Sanja i Olga sumnjaju u njezine motive. Ipak, odlaze na zabavu. Marta predstavlja ideju o kulturnom centru kao svoju te prvog donatora za ovu dobrotvornu akciju – Karla!

Glorija šokira Miru neočekivanom ponudom; izbavit će Blanku iz zatvora, no ne bez uvjeta. „Ima nešto što ja želim, a što mi jedino ti možeš dati... Želim tvoje dijete“, govori hladnokrvno.

„Što da ja kažem Blanki?! Kako ti zamišljaš uopće taj razgovor?“ pita Miro u potpunom šoku.

„Što se mene tiče, ne moraš joj ni reći... Sve ćemo pravno urediti“, sve to zabavlja Gloriju.

Miro za prijedlog ne želi ni čuti, no znači li to da će Blanka još godinama biti iza rešetaka?

Što je odlučio, gledatelji će doznati već večeras u 20.15 sati u novim epizodama 'Sjena prošlosti'. Epizoda je dostupna i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

