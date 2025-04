Sjajna Vesna Pisarović zapalila Arenu! Ekstazu izazvali hitovi 'Dolje na koljena' i 'Da znaš'

Među najistaknutijim dijelovima svoje karijere istaknula je Eurosong: "Gotovo na svim jazz festivalima u inozemstvu organizator voli istaknuti da sam nastupila na Eurosongu. Tako da mi je teško reći je li to doista bilo meni toliko bitno ili sam se identificirala s tom biografskom činjenicom kao bitno. Od tih meni važnih trenutaka, izdvojila bih moj prvi album koji sam snimala s Milanom Vlaović, Ivanom Plechinger i Brunom Kovačićem - to je bilo veliko za mene. Zatim moj prvi samostalni album, četvrti na kojem sam imala svoje autorske pjesme. Potom, definitivno svečan bio je trenutak kad sam bila primljena na Kraljevski konzervatorij jazza u Den Haagu. Nadalje, moj prvi jazz album "With Suspicious Minds" i prva jazz turneju po Austriji, Češkoj, Njemačkoj i Italiji. Puno je tih lijepih trenutaka, no sada je to za mene zagrebačka Arena 26. travnja"