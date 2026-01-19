FREEMAIL
HLADNOĆA NE SMETA /

Zimska romantika uz Dravu: Parovi iskoristili vedro nedjeljno poslijepodne

Zimska romantika uz Dravu: Parovi iskoristili vedro nedjeljno poslijepodne
Foto: Emedjimurje
Portal eMedjimurje donosi djelić atmosfere s nedjeljnog popodneva na Marini Prelog, koja je, unatoč niskim temperaturama, privukla brojne građane i posjetitelje željne boravka na svježem zraku i u prirodi. Iako je jutro bilo poprilično hladno, tijekom dana se pojavilo i sunce koje je dodatno naglasilo zimski, bijeli ambijent uz rijeku Dravu. Posjetitelji su polako šetali stazama uz rijeku, neki su se odlučili za lagano trčanje ili vožnju biciklom, koristeći mirno i ugodno nedjeljno poslijepodne.

Zimski ugođaj, svjež zrak i pogled na Dravu pokazali su kako hladnije vrijeme nije prepreka za boravak na otvorenom, naprotiv, mnogi su ga iskoristili za razgibavanje i punjenje baterija nakon nedjeljnog ručka.

19.1.2026.
19:11
Hot.hr
Emedjimurje
MeđimurjeDravaVikendSnijeg
Zimska romantika uz Dravu: Parovi iskoristili vedro nedjeljno poslijepodne