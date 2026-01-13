FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
WOW, KAKAV DUO! /

Zgodni par ukrao show: Brineta u smeđoj bundi i markantni mladić plijenili pažnju u Varaždinu

Zgodni par ukrao show: Brineta u smeđoj bundi i markantni mladić plijenili pažnju u Varaždinu
Foto: Varaždinski.hr
1 /20
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Varaždin je ovih dana izgledao kao prava zimska razglednica – mokre ulice, snijeg uz rubove pločnika i pažljivi koraci po skliskim dijelovima, ali gradski ritam nije stao. Unatoč hladnoći, centar je bio živ: šetalo se, obavljale su se kupnje, nosile su se vrećice i zastajalo uz izloge i terase kafića. Na fotografijama se vidi i mnogo šetnji u paru, što je dodatno naglasilo opuštenu, ali živu atmosferu hladnog siječnja. 

Među brojnim građanima koji su prošetali gradom posebno se istaknuo jedan mladi par – prije svega lijepa brineta koja je šetala uz markantnog mladića. Za zimsku šetnju gradom odabrala je upečatljivu, dugačku smeđu bundu, a cijeli styling dodatno je začinila pletenim pokrivalom za glavu, jednim od glavnih trendova ove sezone. Njezin izgled odavao je savršen spoj praktičnosti i modnog osjećaja za detalj.

Zima je diktirala slojevito odijevanje u cijelom gradu: prevladavale su duge pernate jakne u tamnijim tonovima, kape, šalovi i rukavice kao nezaobilazna oprema. Uz njih su se isticali elegantniji kaputi, čizme s potpeticom te modeli s krznenim detaljima koji su zimskim kombinacijama dali pravi “gradski” štih, dok su sportske jakne i robusnija obuća dominirale među onima u brzom, praktičnom ritmu špice.

 

Galeriju šetnje po Varaždinu donosi varazdinski.net.hr 

13.1.2026.
11:41
Hot.hr
Varaždinski.hr
Varaždinšpica
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
WOW, KAKAV DUO! /
Zgodni par ukrao show: Brineta u smeđoj bundi i markantni mladić plijenili pažnju u Varaždinu