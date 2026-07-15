Zagrepčani iskoristili vrući dan na Jarunu: Pažnju plijenila 'ljepotica u žutom' na rolama

Visoke temperature danas su potaknule brojne Zagrepčane da slobodno vrijeme provedu na Jarunu. Na jezeru je vladala opuštena, ali aktivna atmosfera uz jezero, gdje su staze bile ispunjene rekreativcima svih generacija. Mnogi su iskoristili topao dan za bicikliranje, rolanje i trčanje, dok su drugi radije izabrali laganu šetnju u ugodnoj sjeni krošnji drveća, tražeći zaklon od jakog sunca i pokušavajući uhvatiti blagi povjetarac.

Ništa manje ugodno nije bilo ni na samom jezeru, gdje su se posjetitelji odlučili za vožnju čamcima, kajacima i pedalama, uživajući u polaganom ritmu ljetnog poslijepodneva. Jarun je tako još jednom poslužio kao izbor za odmak od gradske vrućine, spojivši na jednom mjestu ljude željne sporta, opuštenog druženja i jednostavnog odmora u prirodi.

U nastavku pogledajte galeriju s Jaruna.