Za ovim nogama se okrenula cijela Kalelarga: Zadrani nisu skidali pogled s crnke u crvenom

Nakon dugih dana polarne hladnoće, sunce je napokon obasjalo Zadar i izmamilo brojne građane na ulice, a Poluotok je ove subote bio prepun života, šetnje, motora i modnih kombinacija koje su privlačile poglede.

Zadranke su posebno zablistale u svojim proljetnim outfitima, pokazujući da stil ne poznaje vremenske uvjete. Od elegantnih kaputa do trendi dodataka, Kalelarga je postala prava modna pista.

Ipak, jedna se dama posebno istaknula u masi – riječ je o lijepoj crnki koja je za subotnju šetnju odjenula upečatljiv crveni kaputić, koji je savršeno uskladila s kapom u crnoj boji. Ispod kaputa provirivao je kratki bijeli kompletić koji je dodatno naglasio njezine vitke noge, a cijeli styling zaokružila je visokim crnim salonkama, ostavljajući snažan dojam na prolaznike.

Galeriju iz Zadra donosi ezadar.net.hr