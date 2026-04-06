Uskrs u znaku ljubavi: Parovi uživali u proljetnoj šetnji marinom, evo tko je sve bio

Sunčano uskrsno poslijepodne mnoge je obitelji izmamilo u šetnju uz Dravu, a marina Prelog bila je jedno od omiljenih odredišta. Uz ugodne temperature i vedro vrijeme, građani su uživali u opuštenoj atmosferi, šetnji uz vodu i druženju na otvorenom. Djeca su se igrala, mladi parovi šetali, roditelji odmarali na klupama ili u šetnji, a cijeli prostor ispunila je prava proljetna atmosfera. Više pogledajte u galeriji fotografa Marijana Kovača i portala eMedjimurje.