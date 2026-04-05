Dugotrajni jad i agonija: Koje zemlje su najdulje bez SP-a? 'Pobjednik' se bliži stoljeću

Tijekom ožujske reprezentativne pauze diljem svijeta izbile su proslave, nakon što su konačno potvrđena konačna mjesta za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Ukupno će 48 zemalja sudjelovati u natjecanju, a Švedska, Turska, Bosna i Hercegovina i Češka osvojile su doigravanje sredinom tjedna kako bi osigurale svoja putovanja u Sjevernu Ameriku ljeti. A za neke zemlje to će zaista biti rijedak užitak.

Na primjer, europske zemlje Austrija, Norveška i Škotska kvalificirale su se za Svjetsko prvenstvo prvi put od 1998., dok je Irak posljednji put bio uključen 1986., a DR Kongo i Haiti nisu nastupili na Svjetskom prvenstvu od 1974. godine. A da ne spominjemo debitante u obliku Zelenortskih Otoka, Jordana, Uzbekistana i Curaçaa.

No, za svaku šarmantnu priču o naciji koja uživa u rijetkom iskustvu odlaska na Svjetsko prvenstvo, postoji druga zemlja koja se nije uspjela kvalificirati i čekat će još dugo.