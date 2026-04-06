Jarun je bio krcat na sunčani Uskrs: Djevojke na rolama, mladić bez majice, mnogi su privukli pažnju

Sunčano i neuobičajeno toplo vrijeme za Uskrs izmamilo je brojne Zagrepčane na Jarun, gdje je dan protekao u znaku druženja, rekreacije i prvih pravih proljetnih užitaka. Uz jezero su se mogli vidjeti šetači i biciklisti, dok su travnate površine brzo ispunili oni koji su odlučili organizirati piknik ili roštilj. Igrao se badminton, sunčalo na dekama, a oni hrabriji čak su zaplivali u još uvijek hladnom jezeru.

Posebnu pažnju privlačile su tri mlade djevojke koje su stigle s punim kolicima pića, spremne za cjelodnevno druženje. Njihov bezbrižan duh savršeno je odražavao atmosferu na Jarunu – nakon duljeg razdoblja hladnijeg vremena, građani su jedva dočekali sunce i priliku da blagdanski dan provedu na otvorenom, u društvu prijatelja i obitelji.