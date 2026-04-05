Zvijezda varaždinske špice: Atraktivna crnka u kožnoj kombinaciji privukla svu pažnju

Varaždinske ulice i trgovi oživjeli su uz brojne građane i posjetitelje koji su iskoristili lijepo vrijeme za šetnju i druženje, pretvorivši gradsku jezgru u pravu modnu pistu na otvorenom.

Sunce je dodatno naglasilo ljepotu baroknih fasada, dok su prolaznici pokazali kako su spremni za prijelaz u topliji dio godine. U modnim kombinacijama dominirali su hrabri kontrasti i upečatljivi detalji, od jarkih kaputa i odvažnih sakoa do bezvremenskih kožnih jakni i traper klasika.

Varaždinke su još jednom potvrdile da prate trendove, ali im daju i vlastiti pečat kroz zanimljive modne dodatke, elegantne torbice i pažljivo odabrane detalje.

Ipak, u moru dotjeranih dama posebnu pažnju privukla je atraktivna dugokosa crnka koja je prošetala gradom u upečatljivoj kombinaciji. Odabrala je kožne hlače koje je uparila s crnim kožnim gležnjačama i kratkom tamnoplavom jaknicom, dok je cijeli look zaokružila malom bež torbicom i sunčanim naočalama.

Njezina kombinacija i samouvjereni stav nisu prošli nezapaženo, bila je prava zvijezda varaždinske špice.

