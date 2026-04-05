Zgodne Osječanke ukrale show: Nema tko se nije okrenuo za ovim legicama u središtu grada

U Osijek ovih dana vlada posebno živahna atmosfera, a uskrsni blagdani dodatno su oživjeli gradske ulice. Sunčano vrijeme i blagdanski ugođaj izmamili su brojne građane u šetnju, druženje i uživanje u centru grada.

Posebnu pažnju, kao i uvijek, privukle su Osječanke koje su još jednom pokazale da Slavonija itekako ima osjećaj za modu. Grad je vrvio dotjeranim legicama koje su prošetale u trendi proljetnim kombinacijama, spajajući eleganciju i ležernost na najbolji mogući način.

Od laganih kaputa i sakoa do ženstvenih haljina i upečatljivih modnih dodataka, svaka kombinacija pričala je svoju priču, a šetnja Osijekom pretvorila se u pravu modnu pistu na otvorenom.

Osječka špica još jednom je potvrdila da se stil ne krije samo u velikim modnim metropolama, već i na ulicama Slavonije, gdje se moda nosi s lakoćom i samopouzdanjem.

Galeriju iz Osijeka donosi SiB.net.hr