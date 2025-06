Sinoć se u Karlovcu održao vrlo popularni Open air tribute festival kojeg je u 20:30 sati otvorio Trashcash – Back to the 90’S/00’s, a nakon toga pozornicom je zavladao Spice Girls vs Backstreet Boys show. Posjetitelji festivala uživali su u zvucima prošlosti, a zajedno s izvođačima plesali su do kasnih sati.