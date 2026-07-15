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VRUĆE LJETO /

Drava nikad nije bila toplija: Lijepe legice ponovno su bile na osječkoj plaži

Drava nikad nije bila toplija: Lijepe legice ponovno su bile na osječkoj plaži
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Ljetne vrućine ponovno su privukle brojne Osječane na obalu Drave, koja je ovih dana glavno središte zabave, sporta i opuštanja u gradu. Od ranog jutra traži se mjesto više na plaži, a osvježenje u rijeci idealan je spas od visokih temperatura za sve generacije. Dok jedni uživaju u plivanju i sunčanju, drugi slobodno vrijeme provode u hladu uz hladno piće, opušteni razgovor s prijateljima ili igru odbojke na pijesku.

Opuštena atmosfera uz rijeku savršeno pokazuje prepoznatljivi osječki ritam života u toplim mjesecima. Šetači na Promenadi, kupači na Kopiki i rekreativci na sportskim terenima stvaraju sliku grada koji u potpunosti živi na svojim obalama. Kako se dan bliži kraju, gužva se s plaža seli na obližnje terase, dok zalazak sunca nad Dravom pruža savršen završetak još jednog vrućeg ljetnog dana u Osijeku.

15.7.2026.
22:10
David Jerkovic/PIXSELL
OsijekKopikaLjetoKupanjeDrava
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