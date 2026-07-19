Pet ljepotica borilo se za titulu Miss Međimurja: Možete li pogoditi koja je pobjednica?

Ispred Društvenog doma u Štrigovi održan je još jedan izbor za Miss Međimurja, koji je privukao brojne posjetitelje u sklopu popularne manifestacije Štrigovske noći. Kroz program koji je vodio Davor Garić (45), publika je uživala u opuštenoj atmosferi ispunjenoj elegancijom i glazbom. Pet mladih finalistica predstavilo se žiriju i posjetiteljima kroz nekoliko modnih izlazaka.

Ove godine za prestižnu titulu natjecale su se Nika Miloš, Lana Novak, Petra Antolović, Margareta Mušnjak i Dalia Friščić. Djevojke su na pozornici pokazale svoje ambicije, hobije i planove za budućnost, ističući tako svoju osobnost i znanje. Posebnu pažnju privukle su njihove šetnje u elegantnim večernjim haljinama i raskošnim vjenčanicama.

Titulu najljepše i krunu Miss Međimurja ove je godine osvojila Dalia Friščić, koja je tako naslijedila prošlogodišnju pobjednicu Lauru Dasović. Dalia je ovim uspjehom osigurala izravan plasman na nacionalni izbor za Miss Hrvatske za Miss Svijeta. Publika je sve djevojke nagradila velikim pljeskom, a fotografije s proglašenja i slavlja nove misice pogledajte na kraju galerije koju donosi Emedjimurje.