Buru reakcija izazvala je nova fotka Nives Celzijus. Ona je pozirala u bikiniju u muškom društvu, točnije u društvu poznatog novinara Nove TV Davora Garića te plesača i muškog modela iz Madrida, koji se na Instagramu predstavlja kao Marbys Negretti.

Ispod objave se našlo mnogo komentara. Neki su ustvrdili da je ipak Nives "najljepša". "Može li bolje?", komentirao je suprug Snježane Mehun, Franz Schillinger.

Davor Garić već se naviknuo na pažnju javnosti. Prošle godine hakeri su otvorili lažni Davorov profil na stranici Only Fans, erotskoj platformi za odrasle. Obožavatelje je na Instagramu upozorio da ne nasjedaju na prijevaru.

"Ako je netko u to povjerovao i uplatio novce na taj link, ja mu se ispričavam. Molit ću vas da to ne činite jer je to sve fake", poručio je Davor pratiteljima.