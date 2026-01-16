Nova godina, stare navike: Ovako su vikendima 2012. izlazili u ovom hrvatskom gradu

U novom izdanju serijala U rikverc petkom portala eMedjimurje vraćamo se u 2012. godinu i zavirujemo u čakovečki noćni klub Diana, tada nezaobilazno odredište za noćne izlaske.

Fotogalerija nas vodi u novogodišnju noć i prve dane siječnja, kada je klub bio ispunjen do posljednjeg mjesta. Iako obnovljena Diana nije u potpunosti nadmašila onu legendarnu iz svojih zlatnih godina koje pamte starije generacije, prizori s početka 2012. jasno pokazuju da je klub i dalje imao vjernu publiku i prepoznatljivu energiju.