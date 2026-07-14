FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UKRALE SHOW /

Tko kaže da je Rozga bila glavna zvijezda u Karlovcu? Ove ljepotice su osvojile prve redove

Tko kaže da je Rozga bila glavna zvijezda u Karlovcu? Ove ljepotice su osvojile prve redove
Foto: Antonela Zvonković
1 /24
VOYO logo

Vrhunac ovogodišnjeg Zvjezdanog ljeta obilježio je koncert Jelene Rozge, koja je u sklopu proslave 447. rođendana Karlovca na glavnom gradskom trgu okupila mnoštvo posjetitelja. Dobro poznati hitovi rasplesali su publiku svih generacija, a odlična atmosfera vladala je od prvih do posljednjih taktova.

Među okupljenima posebno su se istaknule lijepe i odlično raspoložene dame koje su iz prvih redova pjevale svaku pjesmu zajedno s Rozgom. U našoj galeriji pogledajte atmosferu s jednog od najiščekivanijih koncerata ovogodišnjeg Zvjezdanog ljeta.

 

Galeriju koncerta Jelene Rozge u Karlovcu donosi KAportal.net.hr

14.7.2026.
12:46
Hot.hr
Antonela Zvonković
KarlovacPaparazziJelena Rozga
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija