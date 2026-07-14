Tko kaže da je Rozga bila glavna zvijezda u Karlovcu? Ove ljepotice su osvojile prve redove

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Vrhunac ovogodišnjeg Zvjezdanog ljeta obilježio je koncert Jelene Rozge, koja je u sklopu proslave 447. rođendana Karlovca na glavnom gradskom trgu okupila mnoštvo posjetitelja. Dobro poznati hitovi rasplesali su publiku svih generacija, a odlična atmosfera vladala je od prvih do posljednjih taktova.
Među okupljenima posebno su se istaknule lijepe i odlično raspoložene dame koje su iz prvih redova pjevale svaku pjesmu zajedno s Rozgom. U našoj galeriji pogledajte atmosferu s jednog od najiščekivanijih koncerata ovogodišnjeg Zvjezdanog ljeta.
Galeriju koncerta Jelene Rozge u Karlovcu donosi KAportal.net.hr