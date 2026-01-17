FREEMAIL
KAO NA MODNOJ PISTI /

Dvije plavuše u crnom pokorile špicu u Varaždinu: O ovim damama će se još dugo pričati

Dvije plavuše u crnom pokorile špicu u Varaždinu: O ovim damama će se još dugo pričati
Foto: Varaždinski.hr
1 /20
Varaždinke i Varaždinci i ove su subote iskoristili za tradicionalnu ugodnu šetnju centrom grada. Unatoč zimskim temperaturama i tek koji stupanj iznad ništice, gradske ulice bile su pune života – ispijanje kave, odlazak na plac, šetnja s obitelji ili kućnim ljubimcima ostaju omiljeni vikend rituali.

Posebnu pažnju fotografa ukrale su dvije dame u crnom koje su osmjesima na licima i upečatljivim odjevnim komadima mamile poglede prolaznika. Dvije plavuše tako su nenadano osvojile varaždinsku špicu, a tko je još prošetao gradom i kako Varaždin izgleda usred zime, dok je još uvijek okovan snijegom i ledom, pogledajte u našoj galeriji. 

 

Galeriju iz Varaždina donosi varazdinski.net.hr 

17.1.2026.
16:28
Hot.hr
Varaždinski.hr
Varaždinšpica
