Dvije plavuše u crnom pokorile špicu u Varaždinu: O ovim damama će se još dugo pričati

Varaždinke i Varaždinci i ove su subote iskoristili za tradicionalnu ugodnu šetnju centrom grada. Unatoč zimskim temperaturama i tek koji stupanj iznad ništice, gradske ulice bile su pune života – ispijanje kave, odlazak na plac, šetnja s obitelji ili kućnim ljubimcima ostaju omiljeni vikend rituali.

Posebnu pažnju fotografa ukrale su dvije dame u crnom koje su osmjesima na licima i upečatljivim odjevnim komadima mamile poglede prolaznika. Dvije plavuše tako su nenadano osvojile varaždinsku špicu, a tko je još prošetao gradom i kako Varaždin izgleda usred zime, dok je još uvijek okovan snijegom i ledom, pogledajte u našoj galeriji.

Galeriju iz Varaždina donosi varazdinski.net.hr