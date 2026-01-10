FREEMAIL
ZIMA JOJ NE MOŽE NIŠTA /

Dok se drugi smrzavaju zbog minusa, u Zadru se nose minice: Ljepotica u bundi pokorila špicu

Dok se drugi smrzavaju zbog minusa, u Zadru se nose minice: Ljepotica u bundi pokorila špicu
Foto: Bojan Bogdanić/ eZadar
1 /24
Unatoč niskim temperaturama, ovog vikenda je na zadarskoj špici pažnju privukla dama u bundi i minici koja nije mogla proći nezapaženo. Većina Zadranki odlučila se za sličan odjevni odabir, unatoč prohladnom i tmurnom vremenu, dok su šetači uživali u poznatim gradskim znamenitostima poput Pozdrava suncu i Morskih orgulja.

Pogledajte u  fotogaleriji portala eZadar tko se sve prošetao ovim dalmatinskim gradom.

 

 

 

 

 

10.1.2026.
19:16
Hot.hr
Bojan Bogdanić/ Ezadar
Zadarska špicaZadarZadrani
