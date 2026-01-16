Crna bundica i bijela kolica: Ove dvije prijateljice izabrale su odličnu kombinaciju za šetnju Karlovcem

Zimska moda ovih dana jasno se čita i na karlovačkim ulicama: prevladavaju tople, duge jakne u neutralnim tonovima, uz obavezne kape, rukavice i šalove. Mnogi su birali elegantnije kapute i čizme, dok su drugi ostali vjerni sportskim jaknama i udobnoj obući, idealnoj za brzi gradski tempo. Sve zajedno stvorilo je dojam opuštene, ali dotjerane špice koja i u najhladnijim danima pokazuje da Karlovac ima svoj prepoznatljiv zimski stil.

Tko se sve šetao ulicama grada Karlovca pogledajte u galeriji u nastavku i na KAportal.hr.