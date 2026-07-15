Sjećate li se farmera Josipa iz 'Ljubav je na selu'? Bio je najveći zavodnik, a ovako danas uživa

Farmer Josip Ercegović (43) imao je turbulentan put u showu "Ljubav je na selu", a danas uživa u ljetu i moru. Odmah na početku showa, farmer je imao veliku kemiju s dvije kandidatkinje, Jelicom (52) i Dottie (48). No, stvari su se promijenile nakon dolaska zlatne djevojke Radmile. S njom je Josip osjećao veliku povezanost i privlačnost, a ubrzo su pali i poljupci te zagrljaji. Nakon toga, njegov odnos s Jelicom se nikada više nije uspio vratiti na staro.

Na farmi se kasnije pridružila i Iris (31), koja je Josipu došla s prve farme na kojoj je bila. Farmer je teško donio odluku koga će pozvati na romantično putovanje, no odluka je naposlijetku pala na Dottie.

Foto: RTL

'Situacija je bila drugačija nakon snimanja'

Na putovanju su puno razgovarali o budućnosti, razmjenjivali poljupce i nježnosti, a mnogi gledatelji vjerovali su kako se stvara nova ljubavna priča. Unatoč tome, njihova veza nije opstala te je situacija izgledala drugačije kada su se ugasile kamere. Na reunionu emisije, Dottie i Josip otkrili su da su ostali samo prijatelji:"Naš status veze trenutačno je predivno prijateljstvo. Znam da ćemo biti divni prijatelji cijeli život i jako sam sretna zbog njega."

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Otkrili su i kako im je vrijeme nakon emisije donio drugačije uvide i da je veza ostala u prijateljskom okviru. Dottie je za RTL.hr podijelila svoje uzbuđenje oko novog poglavlja u Hrvatskoj, gdje je trenutno u potrazi za vlastitim domom. Slavonija je, kako kaže, njezina glavna destinacija za budućnost, gdje planira unajmiti nekretninu prije nego što pronađe svoju savršenu kuću. Također je otkrila kako sa farmerom više nije u kontaktu te da ni prijateljstvo nije opstalo. Naglasila je kako nema negativnih emocija oko cijele situacije i kako smatra da njihovi životi idu u potpuno različitim smjerovima.