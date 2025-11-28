FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LJUBAV JE NA SELU /

Jelica doživjela napad panike: 'Prestravljena sam. Kao da nisam disala tri mjeseca'

Jelica doživjela napad panike: 'Prestravljena sam. Kao da nisam disala tri mjeseca'
×
Foto: Rtl

Jelica je otvoreno priznala koliko je bila uplašena

28.11.2025.
13:16
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U showu ''Ljubav je na selu'' koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo, farmer Josip E. odlučio je djevojke uključiti u ronilačko iskustvo s željom da im pokaže podvodni svijet i testira njihovu prilagodljivost u nepoznatom okruženju. Za neke sudionice ovo je bila prilika za novo iskustvo, dok se za druge pretvorilo u izazov pun strahova.

Jelica je otvoreno priznala koliko je bila uplašena.

"Prestravljena sam. Na usta mi je veliki problem disati, inače uvijek gledam da dišem na nos", objasnila je u emisiji.

Jelica: 'Kao da nisam disala tri mjeseca'

Iako je uspjela zaroniti i provesti pod vodom približno jednu minutu, panika je ubrzo prevladala. Jelica je opisala trenutak dezorijentiranosti u kojem je imala osjećaj da se okreće, a prizor vlastite peraje iznad nje dodatno ju je uznemirio.

"Izašla sam kao da nisam disala tri mjeseca, a ne jednu minutu", rekla je, još pod dojmom iskustva.

Jelica doživjela napad panike: 'Prestravljena sam. Kao da nisam disala tri mjeseca'
Foto: Rtl

Novu sezonu ''Ljubav je na selu'' pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21:20 na RTL-u, a 24 sata prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Božićni sajam na dalmatinski način: Što Zadrani mogu očekivati od ovogodišnjeg Adventa?

Ljubav Je Na SeluVoyoRtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LJUBAV JE NA SELU /
Jelica doživjela napad panike: 'Prestravljena sam. Kao da nisam disala tri mjeseca'