Jelica doživjela napad panike: 'Prestravljena sam. Kao da nisam disala tri mjeseca'

U showu ''Ljubav je na selu'' koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo, farmer Josip E. odlučio je djevojke uključiti u ronilačko iskustvo s željom da im pokaže podvodni svijet i testira njihovu prilagodljivost u nepoznatom okruženju. Za neke sudionice ovo je bila prilika za novo iskustvo, dok se za druge pretvorilo u izazov pun strahova.

Jelica je otvoreno priznala koliko je bila uplašena.

"Prestravljena sam. Na usta mi je veliki problem disati, inače uvijek gledam da dišem na nos", objasnila je u emisiji.

Jelica: 'Kao da nisam disala tri mjeseca'

Iako je uspjela zaroniti i provesti pod vodom približno jednu minutu, panika je ubrzo prevladala. Jelica je opisala trenutak dezorijentiranosti u kojem je imala osjećaj da se okreće, a prizor vlastite peraje iznad nje dodatno ju je uznemirio.

"Izašla sam kao da nisam disala tri mjeseca, a ne jednu minutu", rekla je, još pod dojmom iskustva.

Foto: Rtl

