'IDENTIČNI SU' /

Farmera Josipa mnogi uspoređuju s domaćim poznatim glazbenikom, znate li o kome je riječ?

Farmera Josipa mnogi uspoređuju s domaćim poznatim glazbenikom, znate li o kome je riječ?
Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev

Zanimljivu sličnost primjetili su brojni fanovi, a komentari ispod objave samo su se počeli nizati

7.11.2025.
11:18
Hot.hr
Nikolina Vukovic Stipanicev
Profesionalni ronilac i vlasnik obrta za podvodne radove, Josip Ercegović iz Bilica kraj Šibenika, već je osvojio dame u showu "Ljubav je na selu". A sada su mnogi na na Facebook stranicama showa prokomentirali kako Josip podsjeća na poznatog glazbenika Giuliana.

„Legenda je, najbolji. Isti Giuliano“, „tata i sin“, „po očima isti Giuliano“, "Identični su", samo su neki od brojnih komentara.

Farmera Josipa mnogi uspoređuju s domaćim poznatim glazbenikom, znate li o kome je riječ?
Foto: Pixsell

Podsjetimo, Josip je ranije otvoreno progovorio o svom prijašnjem ljubavnom iskustvu – iza njega je 13-godišnji brak iz kojeg ima dvoje djece. Nakon rastave nije imao ozbiljnih veza, prenosi RTL.hr

Farmera Josipa mnogi uspoređuju s domaćim poznatim glazbenikom, znate li o kome je riječ?
Foto: Rtl

Sada smatra da je došlo vrijeme da upozna novu djevojku, s kojom bi mogao graditi ozbiljnu vezu i zajednički život. O svojoj budućoj partnerici kaže da bi trebala biti nekonvencionalna, vrckava i vesela osoba, otvorena uma i spremna na kompromis. Kada je riječ o fizičkom izgledu, privlače ga niže, tamnopute i crnokose žene.

Novu sezonu "Ljubav je na selu" pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21:20 na RTL-u, a 24 sata prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Anita Martinović u kvizu otkrila koliko zna o 'Ljubav je na selu'

Ljubav Je Na SeluNova SezonaGiuliano
Farmera Josipa mnogi uspoređuju s domaćim poznatim glazbenikom, znate li o kome je riječ?