Farmera Josipa mnogi uspoređuju s domaćim poznatim glazbenikom, znate li o kome je riječ?

Profesionalni ronilac i vlasnik obrta za podvodne radove, Josip Ercegović iz Bilica kraj Šibenika, već je osvojio dame u showu "Ljubav je na selu". A sada su mnogi na na Facebook stranicama showa prokomentirali kako Josip podsjeća na poznatog glazbenika Giuliana.

„Legenda je, najbolji. Isti Giuliano“, „tata i sin“, „po očima isti Giuliano“, "Identični su", samo su neki od brojnih komentara.

Foto: Pixsell

Podsjetimo, Josip je ranije otvoreno progovorio o svom prijašnjem ljubavnom iskustvu – iza njega je 13-godišnji brak iz kojeg ima dvoje djece. Nakon rastave nije imao ozbiljnih veza, prenosi RTL.hr.

Foto: Rtl

Sada smatra da je došlo vrijeme da upozna novu djevojku, s kojom bi mogao graditi ozbiljnu vezu i zajednički život. O svojoj budućoj partnerici kaže da bi trebala biti nekonvencionalna, vrckava i vesela osoba, otvorena uma i spremna na kompromis. Kada je riječ o fizičkom izgledu, privlače ga niže, tamnopute i crnokose žene.

