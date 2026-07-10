Ultra otvorila vrata, Split preplavili partijaneri: Pogledajte prve fotografije

Prvi dan 12. izdanja festivala Ultra Europe počeo je u petak navečer u splitskom Parku mladeži gdje su se nakon otvaranja festivalskih vrata okupili deseci tisuća posjetitelja iz Hrvatske i više od 140 zemalja svijeta na jednom od najvećih festivala elektroničke glazbe.

Vrata festivalskog prostora otvorena su u 20 sati, a glazbeni program na četiri festivalske pozornice trajat će do 5 sati ujutro.

Organizatori očekuju da će tijekom trodnevnog festivala Split posjetiti više od 150 tisuća ljubitelja elektroničke glazbe iz cijelog svijeta.

Tko sve nastupa?

Na glavnoj pozornici, Main Stageu, prve festivalske večeri nastupaju John Summit, DJ Snake, Afrojack, Oliver Heldens i Subtronics, dok program upotpunjuju HALO i dugogodišnji miljenik Ultranauta MYKRIS.

Ljubitelje techno i house glazbe na Resistance pozornici očekuju nastupi britanskog dvojca CamelPhat, švedske techno legende Adama Beyera, Miss Monique, Deer Jade i hrvatskog predstavnika DJ Jocka.

Posjetiteljima su i ove godine dostupni prodajni punktovi službene Ultra Europe kolekcije koja uključuje majice, hoodice, dresove inspirirane Svjetskim prvenstvom, bucket hatove, šilterice, ruksake i druge festivalske dodatke, među kojima su i posebni dizajni inspirirani Splitom kao domaćinom festivala.

Organizatori pozivaju posjetitelje da festivalske narukvice preuzmu prije dolaska na koncertni prostor kako bi se izbjegle gužve na ulazima. Podsjećaju i da na festival nije dopušten unos hrane i pića, alkohola, pirotehnike, profesionalne foto i video opreme, dronova, električnih romobila, bicikala i drugih predmeta koji mogu ugroziti sigurnost posjetitelja.

Festival se nastavlja u subotu i nedjelju nastupima novih svjetskih DJ zvijezda, a prema procjenama organizatora ovogodišnje izdanje Ultra Europe ponovno bi moglo okupiti više od 150 tisuća posjetitelja iz više od 140 zemalja svijeta.