Kao djevojčica hrapavog glasa s ukuleleom osvojila je svijet: Ovako sada izgleda

Svijet ju je upoznao kao sramežljivu dvanaestogodišnjakinju s plavom bob frizurom i ukuleleom, čiji je hrapav, ali moćan glas odjeknuo pozornicom showa "America's Got Talent". Njezina originalna pjesma "I Don't Know My Name" postala je himna generacije, a ona sama globalni fenomen. No, gotovo desetljeće nakon što je osvojila srca publike i žirija, Grace VanderWaal više nije samo djevojčica s ukuleleom. Transformirala se u ženu i svestranu umjetnicu koja kroči vlastitim putem kroz glazbu, film i modu.