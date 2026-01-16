FREEMAIL
SJEĆATE LI SE NJE?

Kao djevojčica hrapavog glasa s ukuleleom osvojila je svijet: Ovako sada izgleda

Kao djevojčica hrapavog glasa s ukuleleom osvojila je svijet: Ovako sada izgleda
Foto: Mike Coppola/getty Images/profimedia
Godina je bila 2016. kada je Grace VanderWaal, tada dvanaestogodišnjakinja iz Sufferna u New Yorku, stala pred suce popularnog natjecanja.
Svijet ju je upoznao kao sramežljivu dvanaestogodišnjakinju s plavom bob frizurom i ukuleleom, čiji je hrapav, ali moćan glas odjeknuo pozornicom showa "America's Got Talent". Njezina originalna pjesma "I Don't Know My Name" postala je himna generacije, a ona sama globalni fenomen. No, gotovo desetljeće nakon što je osvojila srca publike i žirija, Grace VanderWaal više nije samo djevojčica s ukuleleom. Transformirala se u ženu i svestranu umjetnicu koja kroči vlastitim putem kroz glazbu, film i modu.

 

16.1.2026.
7:16
Hot.hr
Profimedia
PjevačicaMlada ZvijezdaGraceAmerica's Got Talent
Kao djevojčica hrapavog glasa s ukuleleom osvojila je svijet: Ovako sada izgleda