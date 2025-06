Sinoć je na Jarunu zagrmio Sean Paul: Dočekali ga vrištanjem i skakanjem, ovako je to izgledalo

U subotu 28. lipnja, na zagrebačkom Jarunu održan je Lollipop Open Air, na kojem je nastupio Sean Paul (52). Višestruko nagrađivani jamajčanski pjevač izveo je hitove ''Temperature'', ''Get Busy'', ''No Lie'', ''Baby Boy'', ''She Doesn’t Mind'' i druge pred tisuće obožavatelja.

Publika je pjevala i plesala od početka do kraja, a uz Seana Paula su na pozornici nastupile i plesačice koje su energičnim pokretima dodatno podigle atmosferu.

Sean Paul je nakon nastupa izjavio sljedeće: "Zagreb ima posebnu energiju. Vaša strast i ljubav prema glazbi su zarazni, hvala vam na ovom spektaklu.''