Poznato tko će nastupiti prije Black Eyed Peasa na Bundeku: Hrvati ga obožavaju
Jedna od najvećih domaćih i regionalnih glazbenih senzacija danas stiže na impozantnu pozornicu, Baby Lasagna otvorit će veliki Lollipop spektakl i zagrijati tisuće i tisuće ljudi prije prvog hrvatskog koncerta legendarnih Black Eyed Peasa.
U petak, 26. lipnja, Jezero Bundek postaje epicentar najvećeg open-air događaja godine, a upravo će Baby Lasagna sa svojim bendom imati čast otvoriti večer koja Hrvatsku i Zagreb svrstava među samo 14 gradova u 13 država na velikoj europskoj turneji Black Eyed Peasa povodom 30 godina karijere.
Zvijezda nove generacije domaće scene
Nakon što je u rekordnom roku osvojio publiku diljem Europe i regije hitovima, energičnim nastupima i autentičnim glazbenim izričajem, Baby Lasagna postao je jedno od najtraženijih imena nove generacije izvođača. Njegovi koncerti posljednjih mjeseci redovito pune klubove i festivalske pozornice, a nastup na velikom zagrebačkom spektaklu dodatno potvrđuje njegov status jednog od najaktualnijih domaćih izvođača današnjice.
Vijest izaziva oduševljenje među fanovima jer će publika iste večeri na jednoj pozornici gledati regionalnu glazbenu senzaciju i jedan od najvećih svjetskih bendova posljednjih desetljeća.
Baby Lasagna povodom ove velike objave poručuje: „Pozivam vas sve 26. lipnja na Bundek gdje ćemo Vas moj bend i ja zagrijati za spektakl Black Eyed Peasa. Jako smo sretni i počašćeni što nam se pružila ova prilika jer Black Eyed Peas slušamo još od osnovne škole, kroz srednju školu i fakultet, a njihove pjesme i danas slušamo na brojnim partijima. Vidimo se na Bundeku!“
Zagreb jedina regionalna postaja velike turneje
Black Eyed Peas po prvi put dolaze u Hrvatsku u sklopu ekskluzivne europske turneje koja uključuje samo odabrane destinacije, a Zagreb se pritom izdvaja kao jedini grad u regiji na toj koncertnoj karti. Turneja započinje početkom lipnja u Norveškoj, prolazi kroz niz europskih zemalja, a Zagreb zauzima jedno od završnih i najiščekivanijih mjesta ove velike koncertne rute.
Black Eyed Peas, koje čine will.i.am, Apl.de.Ap i Taboo, već tri desetljeća pomiču granice moderne glazbe spajajući hip-hop, pop, elektroniku i globalne ritmove u jedinstven zvuk koji je obilježio generacije. Tijekom karijere prodali su više od 35 milijuna albuma i 120 milijuna singlova, osvojili šest nagrada GRAMMY® te postali jedan od najuspješnijih izvođača moderne glazbene ere. Njihovi koncerti poznati su po vrhunskoj produkciji, eksplozivnoj energiji i snažnoj povezanosti s publikom, a upravo takav spektakl očekuje i publiku na Bundeku.
Lollipop je posljednjih godina izrastao u jedan od najvažnijih domaćih event brendova, čije je događaje posjetilo više od 200 tisuća ljudi iz cijelog svijeta, a ovog ljeta ponovno pretvara Zagreb u veliku međunarodnu glazbenu destinaciju.
Organizatori ističu kako se na projektu radi mjesecima te kako će Bundek izgledati impresivnije nego ikad prije, s ciljem da Zagreb dobije novo koncertno iskustvo i večer za pamćenje. Ulaznice su dostupne putem Entrio.hr, a zbog velikog interesa preporučuje se osigurati svoje mjesto na vrijeme.
